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Christian Horner en Geri Halliwell kopen naar verluidt landhuis uit "Pride and Prejudice"
De voormalige Red Bull-baas en zijn vrouw Geri Halliwell hebben naar verluidt Edgcote House gekocht, een Grade I-monumentaal landgoed in Northamptonshire met een eigen renbaan
Lydia Mee
Gepubliceerd: 26 nov 2026, 18:25
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Geri Halliwell, Christian Horner, Red Bull Racing, Drive to Survive Season 7
Foto: Netflix
Outside the Paddock
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Voormalig teambaas en CEO van Red Bull Racing Christian Horner en zijn vrouw, Spice Girl Geri Halliwell, hebben naar verluidt Edgcote House gekocht, het historische landgoed in Northamptonshire dat te zien was in de BBC-serie Pride and Prejudice.
Volgens de Daily Mail zou het stel het landgoed van 1.700 acre hebben bemachtigd na een concurrerend bod van ongeveer 52 miljoen pond te hebben overtroffen. Een eerder bod van 45 miljoen pond zou in de zomer zijn afgewezen, toen een andere koper hoger bood, waarna de Horners terugkwamen met een hoger bod. De uiteindelijke prijs is niet bevestigd.
Het huis, dat op de Grade I-monumentenlijst staat, werd gebruikt als Netherfield in de BBC-adaptatie uit 1995 van de roman van Jane Austen en werd ooit aan Anne of Cleves gegeven als onderdeel van haar scheidingsregeling met Henry VIII.
Het landgoed omvat twee professionele race-yards, galopbanen, paddocks en een renbaan, en wordt naar verwachting de uitvalsbasis voor hun paardenrace-activiteiten.
Geri Horner with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Photo by: Getty Images
Het hoofdgebouw heeft acht slaapkamers en meer dan 25.000 vierkante meter aan woonruimte. Het is onduidelijk of de aankoop ook alle 31 cottages en huizen omvat die verspreid liggen over het grotere landgoed.
De stap komt ruim een jaar nadat Horner in juli 2025 door Red Bull werd ontslagen, na 20 jaar aan het hoofd van het team uit Milton Keynes.
Volgens de bedrijfsrekeningen zou hij ongeveer 80 miljoen pond hebben ontvangen als "compensatie voor verlies van functie".
De Brit keerde eerder dit jaar tijdens de British Grand Prix op Silverstone terug in de F1-paddock, waar hij sprak over een mogelijke terugkeer in het kampioenschap. "Ik heb genoten van mijn periode weg. Ik heb twintig jaar achter elkaar met de mensen van Red Bull gewerkt. Daarvoor deed ik natuurlijk ook al andere dingen, dus dit is de eerste keer dat ik ooit wat tijd heb gehad om uit de mallemolen te stappen", zei hij tegen Sky Sports.
"Maar voor mij zou ik alleen naar iets kijken als het de juiste stap is, iets dat uiteindelijk echt de kans biedt om te winnen."
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