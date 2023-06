Energiedrankjesfabrikant Red Bull nam in 2004 Jaguar Racing over voor het symbolische bedrag van 1 dollar. Red Bull Racing deed het in haar eerste seizoenen in de Formule 1 niet zo slecht, maar het eerste echte succes zou pas in 2009 komen. Toen won Sebastian Vettel de Grand Prix van China, wat de eerste zege van Red Bull was. Het Oostenrijkse team sloot dat seizoen af op de tweede plaats bij de constructeurs. Een jaar later werd het team kampioen met Vettel, die vervolgens ook in 2011, 2012 en 2013 kampioen zou worden.

Met de zege van Max Verstappen in de Grand Prix van Canada staat de teller van het aantal zeges voor Red Bull op honderd. Daarmee staat het team nu op de vijfde plaats van de meest succesvolle fabrikanten in de Formule 1. Ferrari staat bovenaan met 242 zeges, gevolgd door McLaren met 183, Mercedes met 125 en Williams met 114 zeges. Terugblikkend op de reis naar die honderdste zege, geeft Red Bull-teambaas Christian Horner - die alle honderd zeges meemaakte als teambaas - toe dat hij na de eerste zege in 2009 al het gevoel had dat de missie voltooid was. "Toen we in deze sport arriveerden, hadden we de ambitie om competitief te zijn en mee te strijden", zegt Horner. "Het was Dietrich's [Mateschitz] visie om Red Bull in te schrijven als deelnemer. Niet alleen om deel te nemen, maar om te proberen competitief te zijn. We wonnen in 2009 onze eerste race, vier jaar nadat we waren toegetreden tot de sport."

"Ik herinner me dat ik de trofee in ontvangst nam en dat ik in het vliegtuig bij mezelf dacht: 'Nou, we hebben op zijn minst één race gewonnen. Als er verder niets gebeurt, hebben we een race gewonnen!", vervolgt Horner. "Maar het voelde zo goed, dat we dachten: 'We willen dat nog een keer voelen.' Wie had ooit gedacht dat we 99 overwinningen later een century aan zeges zouden bereiken. Het is een mijlpaal voor het team. Het is het bewijs van de toewijding en het harde werk van alle mensen binnen het bedrijf, zowel op het circuit als achter de schermen, plus alle ondersteunende diensten. Er zijn zoveel onbezongen helden die hebben bijgedragen aan deze ongelooflijke prestatie. Dus het is iets waar het hele team ongelooflijk trots op is."

Competitief, maar het moet ook leuk zijn

Horner prijst de houding van voormalig mede-eigenaar Mateschitz, die vorig jaar overleed, toen hij de plannen had voorgelegd om tot de Formule 1 toe te treden. "Hij wilde het anders doen", legt Horner uit. "Hij wilde anders zijn. Hij wilde geen bedrijfsteam zijn waarbij je 25 pasjes nodig hebt om in de motorhome te komen. Dus introduceerde hij het Energy Station. Hij kwam met de Red Bulletin", doelt de Brit op het lifestyle-magazine van Red Bull. "Het moest leuk zijn, maar hij was ook competitief ingesteld. Hij wilde meestrijden, hij wilde winnen. Hij was een racer. Hij was een Formule 1-fan, zeer gepassioneerd over de sport. En natuurlijk was de Formule 1 voor hem en Red Bull een geweldige manier om het merk en het product te promoten."

Gevraagd door Motorsport.com wat volgens hem de belangrijkste eigenschap was die Red Bull had geholpen om zo'n succesvol team te worden, antwoordt Horner: "De mensen, de sfeer en de cultuur. Het is de mentaliteit die we hebben, de manier waarop we racen. Het is het verlangen, de passie, de toewijding. Al die aspecten. Als je voor een team als Red Bull werkt, weet je wat het doel is. We willen winnen, we willen competitief zijn. Iedereen geeft het beste van zichzelf en daar geloven ze in. En je voelt die energie in de fabriek. Het is een cultuur die anders is dan bij andere teams. Het is een raceteam. Het is gewoon een groot raceteam."

Video: Max Verstappen sleept honderdste F1-zege Red Bull in de wacht in Canada