Horner: Compleet belachelijk om eerste sprintrace F1 2023 in Baku te houden

Dit jaar staan er zes sprintraces op de Formule 1-kalender, al moet gezegd dat een zevende eigenlijk al heeft plaatsgevonden in Australië na de late rode vlag. De eerste reguliere sprintrace vindt plaats tijdens het vierde raceweekend van dit jaar en dus dienen de straten van Baku als decor. Het circuit heeft in het verleden al meermaals chaos opgeleverd en dus verwachten de teambazen niet meteen lekker op hun stoel te zitten als de lichten zaterdagmiddag doven. Daar komt bij dat nog niet alle teams veel reserve-onderdelen hebben gemaakt zo vroeg in het seizoen en dat er een week later in Miami meteen weer een stratencircuit te wachten staat.

"Het is compleet belachelijk om de eerste sprintrace van het jaar meteen op een stratencircuit als in Azerbeidzjan te organiseren", laat Christian Horner weten op een vraag van Motorsport.com. "Als je vanuit het spektakel en vanuit de fans redeneert, dan wordt dit waarschijnlijk de meest enerverende sprintrace van het seizoen. Maar als je het bekijkt met het budgetplafond in het achterhoofd, dan kun je eigenlijk alleen maar je auto afschrijven en veel geld kwijtraken aan schadekosten. Eén race in Baku is meer dan genoeg", is de Red Bull-teambaas duidelijk.

Iets minder risico met een ander format?

Voor iedere sprintrace kunnen teams op een kleine tegemoetkoming onder het budgetplafond rekenen. Ze mogen dus iets meer uitgeven, maar dat neemt niet weg dat een zware crash veel meer geld kost en dus ten koste kan gaan van updates die later in het jaar gepland waren. "Maar ja, we zitten nou eenmaal met die twee races in Baku en dus zijn die onderdeel van de taak die we hebben", vervolgt Horner. "Ik hoop wel dat we het format voor sprintraces voordien hebben aangepast, zodat het allemaal wat dynamischer wordt. Maar dan nog is een sprintrace in Baku absoluut een factor om rekening mee te houden."

Eén van de redenen dat teams het nieuwe format maar wat graag vóór Baku rond willen hebben, is dat de kans op puntenverlies in de hoofdrace dan minder groot is. Met de bedachte verandering zou de zaterdag immers een op zichzelf staande sprintdag moeten worden, waardoor de zondagse grid puur wordt bepaald door de kwalificatie op vrijdag en niet langer door de uitslag van de sprint. Een DNF in de sprintrace hoeft dan geen start achteraan te betekenen voor de hoofdrace.

Break voor Baku komt als geroepen

Dit kan de zorgen voor Baku enigszins wegnemen, al vormen de kosten het belangrijkste hoofdpijndossier. "Het zal absoluut nerveus worden voor ons als teambazen, al geldt dat natuurlijk voor iedereen in de paddock. Hopelijk kunnen we onze auto's zolang mogelijk heel houden", haakt Aston Martin-teambaas Mike Krack in. Het enige voordeel van de timing is volgens Otmar Szafnauer nog wel dat er momenteel een aanzienlijke break voor Baku zit. "In de vrije weken die we nu hebben, kunnen we in ieder geval nog wat reserve-onderdelen maken, zodat we voorbereid zijn en in Miami hopelijk niet meteen met een tekort komen te zitten."