Met de zege van Max Verstappen in Monza is de zegereeks van Red Bull - en die van Verstappen zelf - nog maar eens met eentje verlengd. De renstal staat sinds Abu Dhabi 2022 continu als winnaar op het podium en dat is ondertussen al weer vijftien Grands Prix op rij. Zoals gezegd was ook de Italiaanse race een prooi voor de Oostenrijkse renstal, maar volgens teambaas Christian Horner ging het niet gemakkelijk.

"We moesten het de moeilijke manier doen vandaag", vertelt Horner aan Sky na afloop van de race. "De Ferrari's waren heel erg snel, dat zagen we gisteren al in de kwalificatie. Carlos verdedigde ook nog alsof zijn leven er vanaf hing. Max moest eerst hem passeren en daarna waren we in staat om een gat te slaan, want ze waren wat harder voor de banden dan wij waren. Max heeft nu tien overwinningen in een rij, hij breekt een record van Sebastian [Vettel] van tien jaar geleden. Dit is een fantastisch moment." Horner is lovend over de inzet van het hele team, waardoor het record behaald kon worden: "Ik zeg steeds weer, het gaat niet alleen om wat er hier gebeurt, maar ook om wat er achter de schermen gebeurt. Formule 1 is de grootste teamsport in de wereld en elk teamlid moet zijn werk doen en hun steentje bijdragen aan de auto. Dat hebben ze gedaan."

Tijdens de race was het een hevig gevecht tussen Verstappen en Sainz. Horner kan wel begrip op brengen waarom Sainz af en toe stevig verdedigde. "Hij rijdt in een Ferrari op Monza, dus hij gaat met zijn leven verdedigen. Dat hadden we al verwacht." De Engelsman laat ook weten dat volgens hem straffen niet nodig waren: "Het was op het randje, het was goed racen."

Bewuste keuze om auto af te stellen op de race

Waar Ferrari het hele seizoen met name op de zaterdag knappe prestaties laat zien, is het Red Bull dat juist tijdens de race een stuk sneller is dan de rest. Horner verklaart dat het doelbewust is: "Dat doen we het hele seizoen al. We wisten dat het vandaag heel erg warm zou worden. Max kon al na vier, vijf rondes zien dat Carlos wat heen en weer bewoog met zijn achterbanden. Hij wist dat ze daar kwetsbaar waren."

Ferrari stak voor hun thuisrace een vers motorblok in beide wagens. Het is voor Horner dan ook niet onverwacht dat ze daardoor op de rechte stukken snel waren. "Nieuwe motoren hebben net iets meer punch", vertelt de 49-jarige Engelsman. "Misschien hebben ze hem wel wat harder laten lopen omdat het Monza is. Ze waren echt snel op de rechte stukken, zelfs met DRS reden ze weg."

Nu de renstal hard op weg is om een clean sweep te behalen is de vraag of dat haalbaar is. "We bekijken het per race", vertelt Horner die direct vooruitkijkt naar de volgende race. "Singapore is een stratencircuit en het kan daar regenen. Het is één van de moeilijkste uitdagingen op de kalender. Tot het einde van het seizoen staan er nog heel wat uitdagingen te wachten."