Horner: Drive to Survive is soms als de Kardashians op wielen

Het eerste seizoen van Formula 1: Drive to Survive werd begin 2019 gelanceerd, nadat de teams en coureurs - met uitzondering van Ferrari en Mercedes - het hele seizoen 2018 werden gevolgd door filmcrews van streamingdienst Netflix. De serie bleek een schot in de roos voor de koningsklasse, dat veel nieuwe fans wist aan te trekken met de show. Het was dan ook geen verrassing dat Drive to Survive meerdere keren werd verlengd voor nieuwe seizoenen en zodoende werd vorige maand alweer het vijfde seizoen met tien afleveringen op het streamingplatform gezet. Ook is al duidelijk dat F1 ook in 2023 weer gevolgd wordt, zodat er begin 2024 een zesde seizoen van de serie kan komen.

Het mag niet onderschat worden wat Drive to Survive teweeg heeft gebracht voor de Formule 1, vindt Christian Horner. De teambaas van Red Bull Racing wijst allereerst naar de fans die de sport dankzij de serie zijn gaan volgen. "We hebben enorme groei gezien. Het hele fenomeen met Drive to Survive heeft de Formule 1 geïntroduceerd bij een heel nieuw publiek, een jonger publiek en zeker ook een Amerikaans publiek", vertelt Horner in gesprek met Bloomberg. Het feit dat het Amerikaanse publiek is gegroeid - zendgemachtigde ESPN meldt dat er in 2022 maar liefst 28 procent meer kijkers waren per race dan in 2021 - zorgt bovendien dat er meer commerciële kansen zijn voor de teams.

Ook Red Bull heeft daar van geprofiteerd, zo maakt Horner duidelijk. "Van de 25 nieuwe partners die we afgelopen drie jaar hebben binnengehaald, hebben er 21 hun uitvalsbasis in de VS. Drie daarvan staan in de Fortune 500 [lijst met de 500 Amerikaanse bedrijven met hoogste omzet, red.]", verklaart de Brit, die vindt dat Drive to Survive als een soort realityshow een mooi inkijkje geeft in het reilen en zeilen in de sport. "Het gaat momenteel geweldig met de Formule 1. Wat Drive to Survive geweldig heeft gedaan is uitleggen hoe de sport in elkaar zit, het aantrekken van een nieuwe schare fans, die jonger en ook vaker vrouwelijk zijn, en het laten zien van de karakters en wat er achter de schermen gebeurt. Het is soms een beetje als The Kardashians op wielen."

Video: De trailer van het vijfde seizoen van Drive to Survive