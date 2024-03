Horner na dominante vertoning Red Bull F1 in Bahrein: Te vroeg voor conclusies

Een 1-2 voor Red Bull, Max Verstappen start van pole-position, noteert de snelste raceronde, gaat elke ronde aan de leiding en wint met 22 seconden voorsprong op Sergio Pérez: het klinkt allemaal niet heel anders dan in veel races van 2023 het geval was. Red Bull heeft ook in 2024 de overhand en heeft dat in de openingsrace weer duidelijk gemaakt. Teambaas Christian Horner is dan ook zeer te spreken over de start van het nieuwe seizoen.

"Het was de perfecte start, een zeer dominante race", zegt Horner in gesprek met Sky Sports. "Mijn dank gaat uit naar alle mannen en vrouwen in de fabriek in Milton Keynes, die deze winter zo hard hebben gewerkt om weer met een geweldige auto op de proppen te komen. Het is het bewijs van het harde werk achter de schermen. Dus een geweldige teamprestatie om die 1-2 finish en maximale punten te pakken vandaag."

Horner stelt dat de RB20 een 'agressieve evolutie' is ten opzichte van de RB19, waarmee Red Bull het seizoen 2023 al domineerde. "Het designteam, en eigenlijk het gehele team, heeft fantastisch werk geleverd", prijst de teambaas zijn personeel nog meer. "Zij hebben niet op hun lauweren gerust en hebben de limieten opgezocht. Je kun zien dat er veel innovatieve ideeën op de auto zitten. Het heeft de basis van de RB19 maar het is een sterke evolutie."

De dominante vertoning in Bahrein is uiteraard goed nieuws voor Red Bull zelf, maar de concurrentie weet weer waar het staat. Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin kwamen er op racetempo simpelweg niet aan te pas in Bahrein. Carlos Sainz kwam 25 seconden na Verstappen over de finish terwijl George Russell de beste Mercedes-coureur was met 46 seconden achterstand. Het is een stevig waarschuwingsschot van Red Bull, al wil Horner niet te hard van stapel lopen en durft hij nog niet te dromen van het verbreken van allerlei records.

"Het is een geweldige start, maar een one-off wat betreft het circuit en asfalt", doelt Horner op het feit dat het asfalt in Bahrein heel ruw is, waardoor deze veel van de banden vergt. "We zagen zeer lage temperaturen, volgende week zijn we op een stratencircuit met veel hogere temperaturen", relativeert de Brit. "We moeten de eerste drie, vier of vijf races afwachten voordat je een echt patroon ziet. En wat wij bij de testdagen zagen, was dat het veld naar elkaar toe was gekropen. Je kunt niet te veel conclusies trekken na deze ene race. We hadden een extra set van de zachte band in de race, dat verstoort die laatste stint ook. Het verbaast ons dat anderen dat niet deden. Het was een geweldige prestatie van Max, een geweldige prestatie van Checo en een perfecte start van het seizoen."

Voor Pérez is het seizoen 2024 een belangrijke, want zijn contract loopt af en na 2023 waren er veel twijfels over zijn toekomst bij Red Bull. Horner geeft de Mexicaan één taak: "Hij moet blijven presteren zoals hij vandaag heeft gedaan. Hij begon van de vijfde plek, reed naar voren, had enkele goede inhaalacties en reed een sterke race. Een 1-2 finish is het optimale resultaat voor een team en het is niet zo makkelijk om daarin te slagen", besluit Horner.