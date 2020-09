Horner likt wonden na nieuwe DNF: "Zeer frustrerend voor Max"

Voorafgaand aan de allereerste Formule 1-race op het circuit van Mugello waren de verwachtingen bij Red Bull hooggespannen. En waarom ook niet? Met vier tienden was Verstappens achterstand in de kwalificatie kleiner dan voorheen in 2020 en qua racepace leken Red Bull en Mercedes zelfs zeer aan elkaar gewaagd. Tel daarbij dat Horner aangaf dat Red Bull 'de voorzichtigheid overboord moest gooien' en de aanval leek ingezet.

In plaats van een strijd met Mercedes kreeg Verstappen echter een frustrerende zondagmiddag voorgeschoteld. Na eerdere uitvalbeurten in Spielberg en Monza al de derde van dit jaar. Het malheur leek al te beginnen op weg naar de startopstelling. Waar Verstappen op weg naar de grid melding maakte van een motorisch probleem en daarna de 'engine cover' van de RB16 leek te gaan, komt Horner met een compleet andere lezing. "Het probleem op de grid was iets heel anders, dat had te maken met het achterlicht en niet met de krachtbron", begint Horner in gesprek met Sky Sports F1.

"Tijdens de opwarmronde zag alles er nog prima uit, maar toen had we meteen na de start dat grote elektronische probleem", geeft Horner zijn kant van het verhaal, daar waar Verstappen juist melding leek te maken van problemen op weg naar de grid. Beide heren zijn het er in ieder geval wel over eens dat het een pijnlijke middag is geworden. "De initiële start van Max was top, hij had het moeilijkste daarmee al achter de rug en had Lewis ook al zo'n beetje te pakken." Horner stelt dat er in het restant ook veel mogelijk was geweest. "Dit is enorm frustrerend voor Max. Hij zat er vandaag echt goed bij en de mensen thuis hebben ook kunnen zien dat onze auto sterk was in de race. Dit was absoluut geen 'walk in the park' geworden voor Mercedes."

Dit verhaal van de race staat overigens niet op zichzelf. Zo hebben de Red Bull-coureurs vaker problemen gehad met de starts in 2020. Ook daarvoor kijkt Horner naar de Japanse motorleverancier. "Daar moeten we met de mannen van Honda aan werken. We moeten deze omstandigheden nabootsen en zodoende begrijpen waarom we vermogen verliezen bij de start. Dat punt moeten we echt verbeteren."

