Horner dineert met Perez om zijn huidige problemen met RB18 te begrijpen

Na zijn zegetocht in Monaco en pole-position in Azerbeidzjan had Sergio Perez goede hoop dat 2022 zijn jaar zou kunnen zijn en dat hij het gevecht met teamgenoot Max Verstappen aan kon gaan voor de wereldtitel. De praktijk is vooralsnog anders. Na Monaco is het bergafwaarts gegaan, waardoor Perez inmiddels tegen een achterstand van zeventig punten op zijn Nederlandse stalgenoot aankijkt. Drie uitvalbeurten hebben de man met startnummer 11 niet geholpen, al kan hij Verstappen op verschillende momenten ook niet meer bijbenen.

Het hangt volgens Perez nauw samen met de upgrades van Red Bull, die minder bij zijn rijstijl zouden passen en meer bij die van Verstappen. Toen Motorsport.com dat enkele weken geleden aan de wereldkampioen voorlegde, was het antwoord tamelijk helder: "Ik zeg natuurlijk wat ik graag van de auto wil, maar de upgrades zijn zeker niet op mij gericht. We doen gewoon wat nodig is om de auto in zijn totaliteit sneller te maken."

Desondanks voelt Perez zich naar eigen zeggen minder comfortabel in de RB18 dan begin dit jaar. In Hongarije heeft hij dit besproken met teambaas Christian Horner, zo erkent de teambaas: "We moeten vooral de set-ups zien te vinden die hem weer het vertrouwen in de auto geven. Donderdagavond heb ik met hem gedineerd en toen hebben we die kwestie vooral besproken. 'Waarom denk je dat het in de voorbije raceweekenden niet goed voor jou heeft gewerkt?', vroeg ik. Checo is heel erg duidelijk over wat hij van de auto wil en hopelijk kunnen wij hem daarbij helpen." Horner spreekt vooral over de afstellingen, al zinspeelt hij ook op aanstaande upgrades die de situatie beter kunnen maken voor Perez. "Er zitten wel wat dingen in de pijplijn die hem hopelijk kunnen helpen."

Voor Verstappen lijkt het na de initiële betrouwbaarheidsproblemen in Bahrein en Australië juist crescendo te verlopen. Hij kan rekenen op een voorsprong van 63 punten in het WK en laat weinig steken vallen, waardoor bij Sky de vraag opkomt: hoeveel beter kan de titelverdediger eigenlijk nog worden? "Nou ja, het gaat om de zogenaamde marginal gains", reageert Horner. "Max heeft geen zwakke plek. Hij is nu in een fase van zijn carrière aanbeland waarin het alleen nog maar om polijsten draait, dus om het vinden van kleine dingetjes. Hij is zelf ook heel hongerig en volop bezig met vragen als 'op welke vlakken kan ik nog beter worden?' en 'hoe kunnen we de auto als team verbeteren?' Hij is erg goed met die processen bezig, moet ik zeggen", zo besluit de teambaas.

F1-update: Verstappen acht Ferrari te snel, maar wat doet de regen in Hongarije?