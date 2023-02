Horner: “Mateschitz stond volledig achter deal met Ford”

Red Bull en Ford maakten vrijdag rond de presentatie van de RB19-livery in New York bekend per 2026 de handen ineen te slaan. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez heeft deze strategische beslissing moeten nemen zonder de overleden topman Dietrich Mateschitz, al was hij wel op de hoogte van de gesprekken. “Dit was één van de laatste grote strategische onderwerpen waarvan hij zich bewust was”, vertelt teambaas Christian Horner bij Viaplay. “Hij stond er voor zijn trieste overlijden volledig achter.”

“We hebben ook de volledige steun van de aandeelhouders en beide families. Dat geeft ons de kans om de zaken van de laatste achttien jaar voort te zetten”, vervolgt Horner. De Brit is blij met de komst van Ford. “Dit is groot nieuws voor ons, het is een groot nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis. Ford is een geweldig merk. Het is een commerciële en technische deal, die veel voordelen biedt.”

“De markt in de Verenigde Staten is momenteel booming, terwijl wij als power unit-fabrikant graag gebruik maken van hun kennis en knowhow. Zeker ook op het gebied van elektrificatie, waarvoor ze zoveel investeren in hun producten”, aldus Horner. “Dit zijn twee geweldige merken die samenkomen. We willen nu aan de slag, om te zien wat de potentie zou kunnen zijn.”

Verstappen beaamt dat laatste. “Het is heel belangrijk dat we nu al beginnen, in 2023. 2026 klinkt nog ver weg, maar een jaar is natuurlijk zo voorbij. En we willen goed voorbereid zijn voor 2026”, reageert de regerend tweevoudig wereldkampioen. Voor Verstappen was de komst van een autofabrikant niet per se noodzakelijk. “Maar uiteindelijk is het wel belangrijk om er een grote naam bij te hebben. Die hebben we nu gevonden in Ford. We zijn enorm blij dat ze bij ons instappen. Ford heeft in het verleden veel bereikt in de Formule 1, dus we kijken er echt wel naar uit.”

