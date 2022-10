Horner over Mateschitz: "Hij is de reden dat we hier in F1 zijn"

De zaterdag in Austin is grotendeels overschaduwd door het overlijden van Dietrich Mateschitz. Tijdens de Grand Prix van Hongarije sijpelden de berichten over zijn gezondheid al door. Na een ziektebed is de Oostenrijker op 78-jarige leeftijd overleden. Het Red Bull-personeel is in de pitbox bijeen geroepen om het trieste nieuws te vernemen. Niet veel later stond Horner de pers te woord, vooral om uit te leggen wat Mateschitz voor hem en de volledige F1-wereld heeft betekend.

"Het overlijden van Dietrich is verschrikkelijk triest nieuws. Hij was een bijzondere man die extreem veel voor verschillende mensen heeft gedaan, niet alleen in F1, maar ook binnen het Red Bull-concern als geheel. Je ziet het ook terug in tal van andere sporten. Hij heeft veel mensen geïnspireerd en is eigenlijk de reden dat we hier zijn", laat Horner aan onder meer Motorsport.com weten. "Door zijn passie voor Formule 1 en zijn visie had hij namelijk twee teams in de pitstraat."

"Dietrich was altijd enthousiast en ondersteunend, in goede maar ook in slechte tijden. Het is een voorrecht dat ik hem heb mogen kennen, veel mensen zijn schatplichtig aan hem." Met die laatste woorden bedoelt Horner ook zichzelf, zeker als hij terugkijkt naar de entree van Red Bull in F1 en hoe hij als jonge teambaas een rol toebedeeld kreeg. "Hij heeft mij als jonge gast de kans gegeven en gesteund. Hij gaf me mee dat niets onmogelijk is en je dromen moet durven volgen. Dietrich was enorm trots op wat we als team presteren, al gaat zijn bijdrage nog veel verder dan deze sport."

Dat gezegd hebbende, wil Red Bull hem dit weekend graag met een sportief succes eren. "Het nieuws is een shock voor het hele team, maar we gaan precies doen wat hij graag gewild zou hebben: het beste geven met zijn auto's en proberen de constructeurstitel dit weekend te pakken." De kans dat het daadwerkelijk lukt, is overigens best groot. Zo moet Ferrari meer dan achttien punten inlopen op Red Bull om de strijd nog een week langer levend te houden. Als Verstappen de race op het Circuit of The Americas wint, is Red Bull sowieso kampioen bij de constructeurs.