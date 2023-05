Ferrari had op het Baku City Circuit dan wel de eer van de pole-position met Charles Leclerc, maar in de race was Red Bull opnieuw oppermachtig. Max Verstappen nam vroeg de leiding en probeerde te profiteren van de gele vlag voor de AlphaTauri van Nyck de Vries, die na een tik tegen de muur stil stond. De safety car gooide echter roet in het eten, waardoor Sergio Perez de leiding van de Nederlander overnam. Verstappen kwam achter Leclerc terecht, maar kon makkelijk met de Monegask afrekenen.

Vervolgens hoopte Verstappen het Perez lastig te maken, maar slaagde daar niet in en moest genoegen nemen met de tweede plek. Voor Perez was het zijn tweede zege van het seizoen, waarmee hij nu evenveel overwinningen heeft als Verstappen. Red Bull had weer reden tot juichen met de derde één-twee van het seizoen.

"Het was een harde race tussen de twee", blikt Red Bull-teambaas Christian Horner bij Viaplay tevreden terug op de race in Baku. "Ze hadden allebei een goed tempo, ze konden zich goed met elkaar meten. Helaas kwam voor Max de safety car op het verkeerde moment. We dachten dat De Vries niks had geraakt en dat hij achteruit zou rijden. Er waren weinig beelden en we zagen dat de motor nog liep. Achteraf gezien hadden we het een ronde later kunnen doen, maar dat is makkelijk praten. Checo maakte het waar, had de snelheid, bouwde een voorsprong op en controleerde de race vooraan. Een fenomenale prestatie van hem."

Charles Leclerc, die op 21 seconden van Perez over de streep kwam, stelde na afloop van de race dat de Red Bulls een klasse apart waren en dat ze de race met gemak controleerden. Toch was dat niet helemaal het geval, gezien de tikjes tegen de muren van Perez en Verstappen. "Ik heb geteld en Max raakte vier keer de muur", lacht Horner. "Checo op zijn minst twee keer. Ze pushten dus. We hebben ze tot de finish laten racen en ze pushten elkaar stevig."

Perez ziet zijn tweede zege van het seizoen als goede motivatie om zo te blijven presteren en zich in de titelstrijd te kunnen mengen met Verstappen. Voor Horner is dat nu nog geen prioriteit. "Het is geweldig om hem op dit niveau te zien presteren. Ze hebben allebei twee zeges te pakken, Checo heeft daarnaast ook nog een sprintrace-overwinning. Het is een lang, lang seizoen, we hebben nog negentien races te gaan, nog vijf sprintraces. Het is dus nog te vroeg om naar het kampioenschap te kijken. We focussen ons meer op het pakken van punten en het vergroten van de voorsprong ten opzichte van de teams achter ons."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Azerbeidzjan