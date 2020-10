Horner: DAS-systeem gaf Hamilton voordeel bij herstart

Raceleider Hamilton had voorafgaand aan de safety car-situatie een flink gat opgebouwd naar Verstappen op P2, maar door de neutralisatie kon de Nederlander weer aansluiten en bij de herstart alsnog pogen de Brit voorbij te steken. Die kans kwam er echter niet omdat Hamilton bij de herstart alert reageerde en daarna direct bij Verstappen wegreed.

Volgens Horner lag dat aan het Dual Axis Steering-systeem van Mercedes. Hierdoor zou Hamilton achter de safety car zijn banden beter op temperatuur hebben kunnen houden. Zowel Hamilton als Verstappen klaagde over de boordradio dat de safety car te lang in de baan bleef en dat de banden te koud werden. “Ik denk dat bandentemperatuur een groot probleem was. De safety car deed er erg lang over om alle auto’s op te vangen en reed erg langzaam om alle achterblijvers weer bijtijds aan te laten sluiten. Ik denk dat Mercedes er met behulp van hun DAS-systeem wat beter mee om kon gaan dan wij. De herstart was even een dingetje, maar daarna was het eigenlijk vrij eenvoudig naar huis rijden.”

Met behulp van DAS kunnen de Mercedes-coureurs de stand van hun voorwielen iets aanpassen. Door de wielen wat naar buiten te richten ontstaat er meer wrijving met het asfalt en dat zou voor wat meer warmte in de voorbanden kunnen zorgen.

Geen overwinning dus voor Red Bull op de Nürburgring, maar met zijn tweede tweede plaats op rij wist Verstappen opnieuw een tikje uit te delen aan Mercedes. “Het was een solide race. Hij pakte op het laatst ook nog de snelste ronde mee", vervolgt Horner. "Verstappen ging in het begin van de race erg goed met z’n banden om. Op een gegeven moment lagen Max en Lewis ruim vijftig seconden voor op Ricciardo op P3 en we stonden zelfs op het punt om de nummer vier op een ronde te zetten. Het was al met al een dominante demonstratie. Het voelt alsof we dit weekend vooruitgang hebben geboekt. We zijn wat dichter bij Mercedes gekomen.”

Volgens Horner begint het harde werk van Red Bull in de fabriek in Milton Keynes zijn vruchten af te werpen. “We zijn erop gebrand om het seizoen positief af te sluiten, zeker nu we een aantal probleempjes hebben opgelost die we met de RB16 hadden en die we hebben aangepast voor de RB16B.”

Met medewerking van Adam Cooper