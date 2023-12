Halverwege het Formule 1-seizoen van 2018 trok Daniel Ricciardo onverwacht de deur achter zich dicht bij Red Bull Racing, om daarna zijn geluk bij Renault te beproeven. Voordat de bekendmaking ook teambaas Christian Horner bereikte, wilde de Engelsman er alles aan doen om Ricciardo te behouden. In de Eff Won with DRS-podcast onthult Horner dat hij zover wilde gaan, dat de Australiër hetzelfde bedrag zou gaan verdienen als Max Verstappen.

"Ik was met onze eigenaar Dietrich [Mateschitz] voor de Grand Prix van Oostenrijk aan het praten en zei: 'Het gaat lastig worden met Daniel, kunnen we hem wat liefde tonen? Helmut is groot fan van Max, misschien kan jij daar wat in betekenen...' Hij zei toen dat het geen probleem zou zijn", zegt Horner. "Daarna gingen ze samen een uur lang naar boven en ik dacht 'shit!'." De zorgen leken in eerste instantie overbodig. "Ze kwamen met een glimlach op het gezicht weer tevoorschijn. Ik vroeg: 'Wat hebben jullie afgesproken?' Dietrich zei dat er geen probleem zou zijn."

Het was voor Horner een te vaag antwoord op zijn vraag, dus de Brit wilde meer details weten. "Ik vroeg wat we met hem afgesproken hadden. Dietrich zei: 'We geven hem gewoon wat Max ook krijgt.' Ik zei: 'Wow, weet je wel hoe veel dat is?' Hij had geen idee. Ik gaf hem het getal en hij zei: 'Wie heeft dat in hemelsnaam goedgekeurd!' Ik zei dat hij dat was." Niet veel later ging Mateschitz toch akkoord met het bedrag: "Hij zei: 'Dat is veel geld.. Het is een goede jongen, laten we het doen! Laten we hem hetzelfde geven als Max'."

Deal klapte toch

Ondanks de inspanningen van Horner en Mateschitz ging de deal uiteindelijk toch niet door. "Het zou een tweejarige deal worden. Toen gingen we naar Duitsland en daar blies zijn motor op. Dat was destijds ons grote probleem, dat de motor ons in de steek liet", herinnert Horner zich nog. "We gingen daarna naar Hongarije en hadden het papierwerk klaar. Toen kwam zijn manager en zei: 'Daniel is wat nerveus door alles met de motor, hij wil een contract voor een jaar." Dat voorstel werd niet goed ontvangen door Horner, maar uiteindelijk ging hij na een gesprek met Mateschitz alsnog overstag. "Hij had op dat moment alles wat hij wilde."

Toch bleef Ricciardo telkens het ondertekenen van de nieuwe overeenkomst uitstellen. "Maandag testte hij nog voor ons en zou toen tekenen, maar toen hij dat niet deed, rook ik al onraad", vertelt Horner over die periode. "Ook [voor de volgende tests] op dinsdag tekende hij nog niet en ook bij de lunch niet." Niet veel later onthulde de Australiër dat hij ging vertrekken. "Hij belde mij toen ik in LA was. Ik zat in de auto en Geri (Halliwell, zijn vrouw) zat naast me. Hij zei: 'Ik ga het contract niet tekenen, ik teken ergens anders een contract.'"

Bij het horen van die mededeling schrok Horner wel, zeker toen hij hoorde dat nota bene Renault zijn nieuwe werkgever zou worden. "Ik vroeg aan hem of het Mercedes of Ferrari was, maar hij zei dat het Renault werd", vertelt de topman bij Red Bull. "Dat was de motor die hem telkens in de steek liet! Daniel had wel een gevoel voor humor, dus ik dacht dat hij me in de maling nam. Dat bleek niet zo te zijn, na tien minuten was ik daar pas van overtuigd."

Het bleek geen succesvolle overstap. In twee seizoenen bij Renault kwam Ricciardo slechts twee keer op het podium, waarna de stap naar McLaren werd gezet. Ook daar mislukte het avontuur, ondanks een zege in Italië in 2021. Eind 2022 werd bekend dat de Australiër ontslagen werd en dat hij terugkeerde op het oude nest bij Red Bull, ditmaal als derde coureur. Na het ontslag van Nyck de Vries werd hij overgeheveld naar AlphaTauri, waar hij ook volgend jaar voor gaat racen.