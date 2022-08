Horner: Ricciardo niet dezelfde coureur als in Red Bull-tijd

Woensdag werd bekend dat Daniel Ricciardo en McLaren het eens zijn geworden over een voortijdig beëindiging van zijn contract, waardoor hij het team na dit seizoen zal verlaten. Hoewel de Australiër de formatie uit Woking vorig jaar de eerste overwinning sinds 2012 schonk, heeft de samenwerking beide partijen niet gebracht wat men ervan gehoopt had. Hoe de toekomst van Ricciardo er nu uitziet, is niet duidelijk.

“Het is gewoon heel treurig”, zegt teambaas Christian Horner tegen Sky Sports over de ontwikkelingen rond Ricciardo, die van 2014 tot en met 2018 voor Red Bull Racing in de Formule 1 reed. “Ik ben er natuurlijk niet nauw bij betrokken, maar ik heb wel een beetje met Daniel gesproken.”

“Ik zie niet dezelfde coureur als toen hij bij ons reed”, stelt de Brit. “Hij is een van de beste coureurs in het veld. Hij beschikt absoluut over de capaciteiten. Ik hoop dat hij weer een zitje vindt in de Formule 1. En ik hoop dat hij zijn mojo terugvindt. Denk eens terug aan die fantastische races die hij voor ons heeft gereden, zoals de Grand Prix van Monaco die hij op vijftig procent van het vermogen wist te winnen. En bedenk dat hij naast Seb [Vettel] reed, toen hij bij ons in het team kwam, maar toch zijn mannetje stond. En dat er ook maar heel weinig tussen hem en Max zat. Dit is natuurlijk zwaar voor hem, maar ik hoop dat hij iets kan vinden voor de toekomst.”

Of hij ook weer op het niveau van Max zal zitten, als hij nu weer in een Red Bull zou stappen? “We hebben gezien hoe dicht die twee bij elkaar zaten. Maar Max is verder gegroeid nadat hij het team heeft verlaten”, antwoordt Horner. “Maar Daniel zat er destijds helemaal bij. Hij liet fantastische dingen zien en we waren bedroefd toen hij het team verliet. Zijn vertrouwen lijkt aangetast. We zagen hem eerder geregeld op het podium staan, shoey’s doen en een beetje de clown uithangen met zijn brede lach. Die dingen zien we niet meer van hem. Ik hoop dat hij een manier vindt dat hij zijn loopbaan kan voortzetten, want de Formule 1 zou ook beter af zijn als hij mee blijft doen.”

Horner snapt niks van Piastri-zaak

Ricciardo lijkt bij McLaren het veld te moeten ruimen voor Oscar Piastri, al beweert Alpine ook een contract te hebben met de jonge Australiër. “Ik begrijp het niet helemaal. Contractueel gezien zou zoiets niet moeten kunnen”, zegt Horner over de soap rond Piastri. “Als je als Renault of Alpine in iemand zijn juniorcarrière investeert, dan doe je dat ook als investering voor de toekomst. Daar hoort een stukje loyaliteit bij. Ik weet niet wat daar contractueel allemaal speelt, maar het feit dat hij denkt dat hij volgend jaar niet voor Alpine hoeft te rijden, toont wel aan dat er iets niet klopt. Hopelijk wordt het opgelost. Hij is een geweldig talent. Hij heeft voor Arden in de Formule 4 en de Formule Renault gereden, dus ik ken hem vrij goed. Hij is een groot talent dat thuishoort op de F1-grid. Er is iets meer heisa rond zijn debuut dan zou moeten.”