Daniel Ricciardo brak vrijdagmiddag zijn middenhandsbeentje tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Nederland. Dit betekent dat de net teruggekeerde Australiër na twee races opnieuw aan de zijlijn staat. Red Bull-teambaas Christian Horner sprak zijn collega vrijdagavond en merkte de frustratie bij de 34-jarige coureur. Normaliter staat er ongeveer zes weken voor het herstel van een dergelijke breuk, waardoor de Grand Prix van Qatar de meest voor de hand liggende race is om terug te keren. De Britse chef meldt echter zelf dat de AlphaTauri-coureur aan Singapore denkt, waar F1 over drie weeken neerstrijkt.

"Dit soort gasten, en dat zien we ook in de MotoGP, komen altijd vrij snel terug", zegt Horner tegen Sky Sports. "Vandaag (zaterdag) reist hij naar Barcelona. Wellicht is een operatie nodig om de breuk te herstellen. Het is een 'nette' breuk, al draait het om de lengte van het herstel. Een normaal mens heeft tien tot twaalf weken nodig, maar we weten dat deze jongens niet gewoon zijn. Wordt het drie weken, een maand, zes weken? Niemand weet het."

Na de Dutch Grand Prix, die Ricciardo sowieso mist, staan er nog maar negen races op de planning. The Honey Badger wilde juist alle GP's gebruiken om zijn snelheid te tonen, zodat hij ook in 2024 in F1 kan blijven. Dat Ricciardo een aantal wedstrijden gaat missen staat in ieder geval vast. "Dat was vrijdagavond wat hem het meest frustreerde toen ik met hem sprak. Hij kwam net terug in zijn ritme en nu zit 'ie weer op de bank", vervolgt Horner. "Volgens mij had hij het idee dat de auto beter werd, dus het is balen voor hem. Ik weet zeker dat hij in Singapore wel wil terugkeren, al is dat een van de zwaarste circuits van de kalender. Maar de natuur zal zijn gang gaan."

Tevreden over debuut Lawson

Door de blessure van Ricciardo maakt reservecoureur Liam Lawson zijn F1-debuut. De jonge rijder uit Nieuw-Zeeland reed eerder op de vrijdag zijn eerste meters in de AT04, al kreeg hij meteen te maken met regen en spinde zelfs nog. "Het waren lastige omstandigheden voor hem. Je wordt zo in een auto gezet, en de baan is niet eens droog. Het waren verschrikkelijke omstandigheden, met name door de gladheid. Zodra je hier een fout maakt, straft de baan je af. Maar tot op heden maakt hij een volwassen indruk. Maar dit is puur baantijd, die heeft hij ook meer nodig. Het is niet eerlijk om hem op basis van de kwalificatie al te beoordelen."