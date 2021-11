Horner onder de indruk: "Dacht dat Max de eerste bocht zou missen"

"Uiteindelijk denk ik dat het perfect was om vanaf de tweede startrij te komen, dat is toch de allerbeste plek om te hebben", lacht Horner tijdens zijn mediasessie met onder meer Motorsport.com. Hij refereert ermee aan de moeizame kwalificatie op zaterdag en het incident met Yuki Tsunoda. "Ik heb de beelden inmiddels teruggezien en moet eerlijk zeggen dat ze Yuki ook wel iets meer hadden kunnen helpen met extra informatie. Maar het is 'eind goed, al goed'. Uiteindelijk was het helemaal niet slecht om vanaf deze plek te vertrekken. Als wij op de eerste startrij hadden gestaan, waren wij waarschijnlijk de zogenaamde 'sitting duck' geweest."

Horner nerveus, maar Verstappen wist wat hij deed

In de huidige situatie kon Verstappen de opgelopen schade meteen repareren, waarbij ook moet worden opgemerkt dat Mercedes hem liet leven. "Max vond een beetje ruimte aan de buitenkant en ik was eigenlijk wel verbaasd dat Mercedes hem die ruimte gaf. Ze wilden schijnbaar de binnenkant verdedigen, al moet ik sowieso zeggen dat Valtteri dat heel 'fair' heeft gespeeld." Het bracht drie bolides naast elkaar, waarbij Verstappen als laatste remde. "Ik dacht dat Max zijn rempunt had gemist... Hij ging zo laat in de ankers voor die bocht", voegt Horner bij de TV-ploegen toe. "Maar op de één of andere manier wist hij het toch te halen en daarna was het een kwestie van controleren."

Waar Horner dacht dat Verstappen de eerste bocht finaal zou missen, heeft eerstgenoemde juist aangegeven dat alles onder controle was. De Limburger had namelijk al precies in zijn hoofd waar hij wilde remmen en heeft dat plan simpelweg uitgevoerd. "Nou ja, ik moet wel zeggen: toen hij op weg naar de grid ging, remde hij ook precies daar aan", herinnert Horner zich tijdens het mediarondje. "Het was inderdaad alsof hij alvast wilde oefenen en toen al in zijn hoofd had wat hij zou doen."

Bijzonder podium voor Newey

De openingsronde heeft Verstappen uiteindelijk in de luxepositie gebracht dat hij zijn eigen ding kon doen. Toto Wolff heeft laten weten dat Verstappen met een mindere start alsnog wel had gewonnen, maar Horner is daar nog niet zo zeker van. "Het is gewoon een feit dat de Mercedessen dit weekend heel hard liepen op de rechte stukken. Kijk maar eens naar de situatie met Checo", duidt hij op het duel tussen Sergio Perez en Lewis Hamilton. "In dat opzicht heeft Max zijn actie wel echt perfect getimed hoor. Hij pakte de slipstream, deed zijn ding en kon de wedstrijd daarna prachtig controleren."

De overwinning die volgde, heeft dolle vreugde in het stadiongedeelte opgeleverd. Perez ging op de schouders en niet veel later volgde Verstappen dat voorbeeld. Het zijn beelden waar Horner met volle teugen van kan genieten. "We hebben keihard gewerkt om in deze positie te komen. Nu staan we één punt achter bij de constructeurs en negentien stuks voor bij de coureurs. De festiviteiten zijn dan ook prachtig om te zien, net als Adrian [Newey] op het podium. Dertig jaar geleden heeft hij hier zijn eerste overwinning gevierd met Williams, dus ik vind het prachtig dat hij meeging naar boven."

F1-update: De zondag in Mexico uitgebreid besproken