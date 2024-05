De Grand Prix van Monaco was nog maar net onderweg toen Sergio Pérez, die na een slechte kwalificatie als zestiende aan de race begon, en Kevin Magnussen, die na een technische fout in de kwalificatie achteraan moest starten, elkaar tegenkwamen bij Beau Rivage. Het rechterachterwiel van de Mexicaan en het linkervoorwiel van Magnussen maakten contact, waarop de Red Bull van Pérez pardoes rechtsaf sloeg en voor de neus van de Haas-coureur in de vangrail klapte. Vervolgens raakte ook Nico Hülkenberg nog bij het ongeluk betrokken doordat wat over was van de RB20 tegen hem aan tolde.

“Ik was erg verrast dat er geen onderzoek werd ingesteld, want het was een behoorlijk heftig incident”, zegt Horner tegenover de geschreven pers in Monaco, waaronder Motorsport.com. “Kevin had een wiel aan de binnenkant zitten op een stuk baan waar het alleen maar smaller wordt. Je mocht verwachten dat hij zich terug liet zakken.”

“Hij verwoestte niet alleen Checo’s race en auto, hij hielp ook de race van zijn teamgenoot om zeep”, vervolgt de Brit. “Dat was dus niet zo heel snugger van hem.” Horner is blij dat Pérez niets heeft overgehouden aan het incident. “Het ongeluk zag er verschrikkelijk uit. Op zo’n moment heb je het hart in de keel zitten. Je aandacht gaat meteen uit naar hoe het met de coureur gaat. Auto’s kunnen immers gemaakt worden. De structuur van de auto en de halo deden hun werk gelukkig. Dus dat is het voornaamste, dat Checo ongedeerd kon uitstappen na wat een zeer naar ongeluk leek.”

Hoe het ervoor staat met de power unit van Pérez, kon Horner een half uur na de race nog niet zeggen. “Ik weet nog niet hoe het is met de motor en het chassis. Maar het was een behoorlijk ongeluk, dus het zal een dure zijn geweest. Een hele dure.”

Video: Pérez, Magnussen en Hülkenberg crashen in GP van Monaco