Horner: "Briljante kwalificatie Verstappen, credits voor Honda"

"Dit is het beste verjaardagscadeau dat je me had kunnen geven", jubelde Horner meteen na afloop al over de boordradio. De Red Bull-teambaas was duidelijk in zijn nopjes met de behaalde pole-position, die formeel als de tweede van Max Verstappen de boeken ingaat. "Max kreeg het gewoon perfect voor elkaar met de auto. Ons hele pakket werkte ook gewoon heel goed. Het circuit werd op het laatst wel wat verraderlijk, waardoor het lastig was om jezelf nog te verbeteren. Maar Max vond alsnog de laatste marges, dus een briljante kwalificatie van hem", looft Horner zijn pupil in gesprek Sky Sports F1.

Volgens Horner heeft Red Bull met deze pole-position precies gedaan wat de formatie moest doen: een signaal richting 2020 afgeven. "We hebben de afgelopen drie raceweekenden steeds om pole meegedaan, dus dat is erg bemoedigend", slaat Horner de brug met volgend seizoen alvast. 2020 is ook het laatste jaar van het huidige contract met motorleverancier Honda. Alhoewel nog altijd niet bekend is of het Japanse merk ook nadien nog verder wil gaan, laat deze pole volgens Horner wel zien dat men gezamenlijk op de goede weg is.

Honda verdient volgens Horner dan ook alle lof voor deze dominante pole op Interlagos. "We moeten Honda vandaag alle credits geven, zij hebben het geweldig gedaan. Dit circuit ligt op grote hoogte en is sowieso zwaar voor de motoren. Dus om hier dan officieel de tweede pole van het hybride tijdperk te pakken, is erg knap. Zeker als je bedenkt waar ze een aantal jaren geleden nog stonden. Hun inzet is echt indrukwekkend."

Verstappen wimpelt twijfels weg

Zo indrukwekkend zelfs dat rivalen de wenkbrauwen fronsen. Zo zei Sebastian Vettel gekscherend dat Honda ook maar eens onder een vergrootglas moet worden bekeken. De hoofdrolspelers binnen Red Bull denken daar duidelijk anders over. Zo is Verstappen wel lovend over Honda, maar ziet hij niets buitengewoons. "Ik was ook niet de snelste coureur in de laatste sector. Ik was juist het snelst in de tweede sector, waar veel bochten zijn", stelt hij tegenover onder meer Motorsport.com. "Het is wel zo dat we gedurende het hele jaar met zowel het chassis als ook met de motor vooruitgang hebben geboekt. Daar ben ik erg blij mee."

