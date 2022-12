Horner: Titel Verstappen in Japan extra speciaal, laatste GP die Mateschitz zag

Met twee wereldtitels en zeventien overwinningen heeft Red Bull Racing het meest succesvolle seizoen uit diens historie achter de rug. Max Verstappen heeft zijn tweede triomf op rij te pakken en Red Bull is voor het eerst sinds 2013 weer de beste gebleken bij de constructeurs. Het is voor Horner logischerwijs een jaar om in te lijsten, al is het een seizoen geweest met hele andere emoties dan het eerste titeljaar van Verstappen. "2021 is een episch seizoen. Als we daar over enkele jaren op reflecteren, zal dat jaar bekendstaan als één van de allerbeste seizoenen ooit in de Formule 1. Dat was natuurlijk uniek. Maar 2022 is op een hele andere manier ook een buitengewoon jaar geweest."

Beide jaren hangen volgens Horner nauw met elkaar samen. Zo heeft Verstappen in zijn optiek een hoger niveau aangetikt doordat hij die eerste wereldtitel al op zak had. Het heeft hem een zekere rust gegeven. "Max is sterker geworden doordat hij de bagage van vorig jaar heeft en ook doordat hij als winnaar uit de strijd is gekomen. We moeten niet vergeten dat hij nog altijd erg jong is. Max was 24 toen hij dat intense jaar met Mercedes meemaakte en ook toen hij dit seizoen inging", zo laat Horner aan Motorsport.com weten. "Hij heeft daardoor weer een extra stap gezet, vooral als je kijkt naar hoe volwassen hij nu rijdt. Dan heeft hij dit jaar een nieuw niveau aangetikt."

Titel in Japan met de kennis van nu extra speciaal

Als Horner dit jaar de revue laat passeren, springen er enkele momenten voor hem uit. "De inhaalrace in Hongarije komt meteen in me op en ook hoe hij na die gridstraf door het veld sneed in Spa. Daarna kwam natuurlijk de druk van het thuispubliek in Zandvoort." Het kantelpunt legt Horner net als Verstappen zelf al veel eerder, bij de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. "Die dubbelslag in Imola was heel belangrijk. Natuurlijk voor onszelf na de eerdere tegenslagen, maar het was volgens mij ook een mentale tik voor Ferrari in hun thuisrace. Daarna kwam Miami, die race mogen we ook niet vergeten. De wiel-aan-wiel-gevechten met Charles waren prachtig om te zien. Daarna is Max als een soort metronoom doorgegaan en blijven leveren. Het is een ongelooflijk seizoen geweest voor hem en ook voor ons team."

Dat seizoen werd al beslist tijdens het gedenkwaardige raceweekend op Suzuka. De Grand Prix van Japan verliep chaotisch, zowel door de regenval als ook door alle onduidelijkheid na afloop. Horner is echter blij dat Verstappen de titel in het land van de rijzende zon al heeft veiliggesteld. De vreugde was er na afloop meteen al vanwege Honda, maar heeft inmiddels nog een extra lading gekregen. "Op dat moment was er natuurlijk vooral veel onduidelijkheid over de punten. Het was meteen al een hele prestatie om de titel in Japan te pakken met nog vier races voor de boeg, maar met de kennis van nu zijn we daar extra dankbaar voor. De Grand Prix van Japan is namelijk de allerlaatste race die Dietrich Mateschitz op televisie heeft gezien. Daardoor heeft hij Max gelukkig nog voor een tweede keer wereldkampioen zien worden. Dat maakt het extra speciaal. Met de kennis van nu is dat het allermooiste aan het vroeg klaren van de klus. Al met al was Max dit jaar van een andere planeet en is 2022 voor ons team ook een zeer bijzonder jaar geworden", sluit de teambaas af.

Lees ook de jaarterugblik met Max Verstappen zelf: Interview Max Verstappen: "Mercedes doet in 2023 absoluut weer vooraan mee"