Alle motorenfabrikanten in de Formule 1 zijn druk bezig met het ontwikkelen van de krachtbronnen voor 2026. Vanaf dat moment gaan er nieuwe technische regels van kracht en de motoren worden compleet anders. Zo beoogt de FIA dat er een gelijke verdeling tussen motorisch en elektrisch vermogen komt. Red Bull Racing is samen met Ford aan het werk om eigen motor te bouwen, maar er gaan geruchten dat de ontwikkeling achterloopt op schema. Teambaas Christian Horner ontkent in gesprek met Motorsport.com dat dat het geval is. "We behalen al onze doelen", verzekert de Brit.

Ondanks dat Red Bull op schema loopt, is Horner er niet zeker van of het vermogen gelijk loopt met de concurrentie. "Dat is heel lastig in te schatten, maar we zien achter de schermen dat iedereen zich gigantisch inzet", vertelt de topman. "Het is echt een race tegen de klok om voor 2026 klaar te staan."

Op de Red Bull-campus in Milton Keynes is een speciale faciliteit gebouwd waar Red Bull - onder de noemer Red Bull PowerTrains - de motoren bouwt. Horner is onder de indruk van de mogelijkheden die daar zijn. "We hebben alles in huis, zowel op test- en ontwikkelingsgebied - met bijvoorbeeld testbanken - als op productiegebied", aldus de teambaas. "De engineers hebben nog maar twee jaar de tijd, dat is heel kort. De leercurve is heel steil, maar we zitten precies op de plek in de curve waar we willen zijn."

Zorgen bij Verstappen?

Het is bekend dat Max Verstappen absoluut geen voorstander is van de nieuwe regels die in 2026 in werking treden. Volgens enkele bronnen zou de Nederlander zich daarnaast zorgen maken over de ontwikkeling van de Red Bull-motoren en daarom de optie open houden om te vertrekken. De drievoudig wereldkampioen vindt het veel te vroeg om echt zorgen te maken over 2026. "Als ik daar nu al over moet speculeren… Ik kan tegen die tijd ook niet meer leven, toch?", vertelt de nuchtere rijder. "Natuurlijk heb ik daar veel met Christian Horner en de mensen die aan de motor werken over. Ze werken daar keihard aan. 2026 is nog ver weg."

"We weten dat het een grote taak is voor ons. Daar denken we niet te licht over", vervolgt Verstappen. "Daarnaast doen veel bekende motorenfabrikanten mee, daar kan je niet heel makkelijk van winnen. Maar wij hebben hele goede mensen die aan het project werken en we zijn daar heel enthousiast over. De tijd zal het leren waar we in 2026 staan."