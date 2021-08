Horner blij met Formule 1-zomerstop: ‘Daarna vol in de aanval”

Met vijf overwinningen voor Max Verstappen en een zege van nieuwkomer Sergio Perez was Red Bull wat betreft het aantal zeges de meest succesvolle renstal tijdens de eerste seizoenshelft. Door twee teleurstellende races in Groot-Brittannië en Hongarije – waarin alles bij elkaar slechts twee magere puntjes werden gescoord – beginnen Lewis Hamilton en Mercedes echter als klassementsleiders aan de zomerstop. Voor de Britse Grand Prix had Verstappen 32 punten voorsprong op Hamilton en lag Red Bull zelfs 42 punten voor op Mercedes. Na de GP van Hongarije heeft Verstappen acht punten achterstand op Hamilton en kijkt Red Bull tegen een achterstand van 12 punten aan (mocht de diskwalificatie van Sebastian Vettel in Hongarije blijven staan).

Ondanks de recente tegenslagen blijft Red Bull-teambaas Christian Horner strijdvaardig en heeft hij goede hoop dat het geluk na de zomerstop ook een keer aan de zijde van het team uit Milton Keynes zal staan: “Het tij zal zich keren, daar ben ik heel zeker van”, wordt Horner opgetekend door Red Bull’s eigen Speedweek.com. “Over een heel seizoen balanceert geluk en pech zich altijd uit. Verder ben ik vooral blij onze mensen nu even een adempauze krijgen. Na al het harde werk hebben ze dat wel verdiend, maar na de zomerstop gaan we vol in de aanval.”

Hoewel Red Bull en Verstappen voor Silverstone al een aardig voorsprong hadden opgebouwd, heeft Horner zich nooit rijk gerekend: “We hebben nooit het idee gehad dat we alles onder controle hadden, maar we kunnen wel in onze eigen kracht geloven. We hebben zes races gewonnen.”

'Puntverlies Verstappen niet zijn schuld'

Horner benadrukt verder vooral dat Verstappen vaak weinig kon doen aan eventueel puntverlies: “Max heeft regelmatig het maximale uit de races gehaald. In de races waar hij niet de finish haalde lag het bovendien niet aan hem. De klapband in Baku? Niet zijn schuld. De aanrijding in Engeland? Niet zijn schuld. De botsing in Hongarije? Niet zijn schuld.”

“We hebben twee lastige Grand Prix-weekenden achter ons liggen, maar we hebben eerder al gezien hoe snel het allemaal kan keren in de Formule 1. De weg naar de titel is nog ver.”

