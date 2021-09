Horner blij met F1-zitje Albon: “Zullen zijn progressie volgen”

Niet Nyck de Vries maar Alex Albon racet in 2022 voor het Williams F1 Team. De Britse Thai krijgt de voorkeur boven de Nederlander, die ook al enige tijd in verband werd gebracht met de formatie uit Grove. Dat leidde tot een nieuwe woordenstrijd tussen topteams Mercedes en Red Bull. Beide formaties hebben belang bij het zitje, maar Williams heeft uiteindelijk gekozen voor de diensten van Albon. Dit jaar is hij actief als test- en reservecoureur bij Red Bull Racing en racet daarnaast in de DTM. Volgend jaar maakt hij dus zijn rentree op de grid, tot grote vreugde van Red Bull-teambaas Christian Horner.

“We waarderen Alex zeer en omdat onze line-up voor 2022 vast stond, was het ons doel om een plekje bij een ander team voor hem te bemachtigen zodat hij meer F1-kilometers kan maken en ervaring kan opdoen”, aldus Horner. “We zijn zeer blij dat dat gelukt is bij Williams Racing. Alex is dit jaar zeer waardevol geweest in zijn rol als onze test- en reservecoureur. Elk weekend bracht hij performance van de simulator naar de auto. Voor zijn loopbaan was het echter belangrijk om niet nog een seizoen buiten de F1 door te brengen. We zijn blij met deze kans waarmee zijn plaats op de grid veiliggesteld is en we zullen zijn progressie nauwgezet volgen.”

Mercedes-voorman Toto Wolff verklaarde afgelopen weekend in Zandvoort dat Albon zijn banden met Red Bull moest verbreken als hij voor het Mercedes-klantenteam Williams wilde rijden. Dat is niet helemaal gebeurd, laat Red Bull woensdagmiddag desgevraagd weten. “We hebben Alex vrijgelaten om in 2022 bij Williams te racen, maar we houden een warme band met het oog op de toekomst. Er blijven opties.”