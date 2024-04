"Heel spannend", zo vat Christian Horner de kwalificatie op het circuit van Suzuka samen tegenover Viaplay. Max Verstappen reed een sterke openingsronde in Q3 en had daarmee de voorlopige pole-position in handen terwijl Sergio Pérez juist nog wat tijd moest vinden om naar de eerste startrij te springen. Daar slaagde de Mexicaan in, al liep hij de pole op slechts 66 duizendsten van een seconde mis. "Het is geweldig om de eerste startrij op te eisen", vervolgt Horner. "Het is ook Checo's beste kwalificatie hier, dus ik ben erg tevreden dat beide auto's op de eerste startrij staan.Het was opnieuw een verbluffende ronde van Max", aldus een blije teambaas. Hij plaatst wel een kanttekening voor de race op zondag: "Ik denk dat het in de race dichter bij elkaar kan zitten, maar het is een fantastisch begin van het weekend."

Voor Red Bull is het een flinke opsteker na de Grand Prix van Australië. Verstappen eiste ook daar de pole-position al op, maar hij viel vroeg in de race uit door remproblemen. "We begrijpen de [oorzaak van de] problemen", verzekert Horner. Wat nog wel een vraagteken vormt voor zondag, is het racetempo. Door de regen in de tweede vrije training moesten de langere runs in VT3 uitgevoerd worden, maar die boden Verstappen en Pérez nog niet veel hoop. "We hebben gezien dat het racetempo wat afwisselender is hier", merkt de Red Bull-teambaas op. "De koele omstandigheden en hoe de banden zich gedragen gaat een uitdagendere factor vormen. Ik weet zeker dat het een interessante race gaat worden, maar ik ben blij dat we morgen van de eerste startrij beginnen."

Verstappen en Pérez wezen na de kwalificatie onder meer al naar de banden. Met name de achterbanden krijgen het flink voor de kiezen op het snelle en vloeiende circuit van Suzuka. "De banden zijn gevoelig op dit circuit met agressief asfalt", legt Verstappen uit. "Dus als je de limiet wil opzoeken, dan pakt dat niet altijd goed uit." Pérez voegt toe: "Met name in het laatste deel met de chicane was het makkelijk om een paar tienden van een seconde te verliezen. We kregen [de ronde] wel voor elkaar, maar het was helaas niet genoeg."