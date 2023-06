Ook Max Verstappen hecht veel waarde aan het goede samenwerkingsverband tussen hem en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. De Nederlander spreekt altijd met veel lof over de Italiaans-Britse topman van Red Bull en heeft zelfs een keer op laten tekenen te stoppen met de Formule 1 als hij dat ook doet. Regelmatig worden F1-fans thuis tijdens de race getrakteerd met boeiende interacties tussen de beide heren, die er soms ook pittig aan toe kunnen gaan. De no-nonsense aanpak over de boordradio lijkt goed te werken voor de Nederlander, daar waar hij zijn emoties soms de vrije loop laat en ‘GP’ er altijd weer is om hem te corrigeren.

De Brit was bij Force India race-engineer van Paul Di Resta en Sergio Perez, alvorens hij door Sebastiaan Vettel overtuigd werd om in 2015 bij het Oostenrijkse team te komen. Hij moest de positie van Guillaume Rocquelin, beter bekend als ‘Rocky’, overnemen als race-engineer van de Duitser. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft een hoge pet op van Lambiase en vertelt in een exclusief interview met Motorsport.com hoe hij het team binnengerold kwam. “GP heeft zich er veel ontwikkeld. Oorspronkelijk kwam hij ter vervanging van Rocky, die een stap omhoog deed als hoofd race-engineer – de rol die GP nu werkelijk heeft. GP heeft een slopend proces doorlopen, inclusief een langdurig sollicitatiegesprek door Sebastian Vettel zelf. Uiteindelijk besloot hij bij het team te komen en kort daarna hoepelde hij op naar Ferrari! Hij kwam dus om engineer van Vettel te worden en kreeg Daniil Kvyat. Daar deed hij het erg goed mee en toen Max het zitje overnam, kregen de twee snel een goede band met elkaar en zijn ze sindsdien erg succesvol geweest.”

Getrouwd stel

Horner vertelt dat Red Bull altijd heeft gezegd dat Lambiase streng om moet gaan met Verstappen wanneer dat nodig is. De teambaas noemt het een genadeloos eerlijke dynamiek tussen de twee. “Dat is zijn baan, hij is de schakel tussen de rijder op de baan”, vertelt Horner. “Max heeft een sterk karakter waarmee hij moet dealen en GP is net zo taai. Soms zijn ze net een oud getrouwd stel dat ruzie maakt over welk tv-kanaal aan moet, maar er bestaat veel respect en vertrouwen tussen beiden.”