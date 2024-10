Horner bevestigt Red Bull F1-test voor Tsunoda in Abu Dhabi

Eerder deze maand liet Koji Watanabe, de president van Honda Racing Corporation, in een interview met deze website weten dat het Japanse concern een dringend verzoek bij Red Bull had neergelegd om Tsunoda een kans te geven om eens met een auto van de regerend wereldkampioenen te testen. Ook de 24-jarige coureur uit Sagamihara zelf zou Red Bull om een testkans hebben gevraagd. Nadat Red Bull-adviseur Helmut Marko afgelopen week in Austin al had aangegeven dat er ‘wat plannen’ waren om Tsunoda aan het einde van het jaar in Abu Dhabi te laten testen, bevestigde teambaas Christian Horner op de vrijdag van de Grand Prix van Mexico dat dit ook echt gaat gebeuren.

Als Motorsport.com tijdens de persconferentie aan de Brit vraagt hoe het ervoor staat met een mogelijke Red Bull-test voor Tsunoda, antwoordt hij: “Dit is iets wat we besproken hebben met Honda. Hij zal met de auto testen tijdens de bandentest aan het einde van het seizoen. Dat zijn we een behoorlijke tijd geleden al overeengekomen.” Tsunoda heeft tot dusver alleen met Red Bull-auto’s gereden tijdens demoruns, zoals eerder dit jaar tijdens het Goodwood Festival of Speed. Horner: “Het zal weer goed zijn om hem in de auto te hebben, en hem de kans te geven om met de engineers van Red Bull Racing samen te werken en te ervaren hoe een auto van Red Bull Racing presteert.”

Tijdens de eendaagse test in Abu Dhabi zijn de teams verplicht om twee auto’s in te zetten. Een wagen moet bestuurd worden door een coureur met een superlicentie en gebruikt worden om banden te testen voor Pirelli. De andere auto is bestemd voor een ‘young driver’, waarmee een coureur bedoeld wordt die niet meer dan twee Formule 1 Grands Prix gereden heeft.

Dat Tsunoda gaat testen voor Red Bull en de andere RB20 voor een rookie voorbehouden is, zou betekenen dat racerijders Max Verstappen en Sergio Pérez dus meteen op vakantie kunnen na de laatste race. Liam Lawson zou een logische keuze zijn om banden te testen voor het RB F1 Team. Als het gaat om de ‘young drivers’ die voor Red Bull en RB in actie zouden kunnen komen, zou er een beroep kunnen worden gedaan op Isack Hadjar, die momenteel tweede staat in het F2-kampioenschap, en Ayumu Iwasa, die al een vrije training voor RB heeft gereden en volgend jaar reserverijder is van dat team.

'Perez op het moment onze rijder voor 2025'

De laatste dagen hebben de geruchten over een mogelijk vertrek van Sergio Pérez aan het einde van dit seizoen - of zelfs al eerder - opnieuw een vlucht genomen. Wat betreft de line-up van de beide Red Bull-teams voor volgend seizoen, zegt Horner: “Checo heeft een contract voor volgend jaar, dus hij is op het moment onze coureur voor 2025. Dan blijft er alleen nog een zitje bij RB over. Maar er is nog genoeg tijd om een keer met Laurent [Mekies, de teambaas van RB] en Peter [Bayer, de CEO van RB] te gaan zitten en alle opties met hen door te nemen.”