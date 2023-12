Red Bull Racing gebruikt in 2023 momenteel een windtunnel in het Engelse plaatsje Bedford, zo'n dertig kilometer van de fabriek in Milton Keynes. De tunnel die zij gebruiken is een overblijfsel van een onderzoeksinstituut naar de luchtvaart die op die plek in gebruik was, maar daar neemt de Oostenrijkse renstal op termijn afscheid van om een compleet nieuwe windtunnel te gebruiken. De huidige technologische vooruitgang in de Formule 1 is volgens teambaas Christian Horner een van de redenen waarom zijn team een nieuwe tunnel gaat bouwen, nu ook eindelijk de vergunningen rond zijn. "De windtunnels worden in de toekomst [met de nieuwe regels in 2026] nog belangrijker. We moeten daarom met de tijd meegaan en een nieuwe windtunnel bouwen. De bouw begint in 2024", verklaart de Engelsman in gesprek met Racer.

De nieuwe windtunnel gaat op het terrein van Red Bull in Milton Keynes gebouwd worden. Dat scheelt in de transportkosten, maar ondanks dat vooruitzicht waakt Horner voor een te snelle introductie van de nieuwe tunnel. "We willen hem liever niet midden in het seizoen in gebruik nemen. Je moet namelijk de tunnel voor een heel jaar vastleggen", vertelt de teambaas, die daarom niet verwacht dat de tunnel op korte termijn geïntroduceerd wordt. "Het gaat waarschijnlijk pas voor de '27 auto gebruikt worden."

Het is de afgelopen jaren onrustig geweest rondom het windtunnelgebruik van Red Bull. De Oostenrijkse renstal mocht vanwege de constructeurstitel al minder gebruik maken van de testlocatie en door het overschrijden van het budgetplafond in 2021 kwam daar nog een extra straf bij. Sinds oktober is dat weer wat toegenomen, want toen was de straf voorbij, maar Horner wil benadrukken dat juist daarom het zo knap is dat de RB19 zo dominant was. "Sinds oktober hadden we zeven procent meer tijd, maar dat is nog acht procent minder dan de concurrenten. Dat is nu eenmaal hoe de regels zijn."

Ook de staat van de huidige windtunnel volgens Horner te wensen over. "Wij hebben een windtunnel die niet echt efficiënt is, het is een soort overblijfsel van de Koude Oorlog. Zeker met koud weer - en dat hebben we veel in het Verenigd Koninkrijk - moeten we heel, heel selectief zijn. Dat heeft het team briljant gedaan, ze hebben goed selectief gekozen wat ze wilden ontwikkelen."