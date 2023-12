Horner wijst motivatie voor Red Bull aan: "Angst om te falen"

Met zeer indrukwekkende cijfers eiste Red Bull Racing dit jaar de hoofdrol op in de Formule 1. Max Verstappen schitterde op weg naar zijn derde F1-titel op rij. Hij won negentien van de tweeëntwintig races, scoorde in totaal 575 punten, ging ruim duizend ronden aan de leiding van een race en won tien races op rij. Het was een dominant seizoen dat moeilijk te herhalen valt, iets wat men bij de Oostenrijkse renstal ook beseft. Red Bull-teambaas Christian Horner weet wel hoe zijn team scherp zal blijven na zo'n onvergetelijk jaar, wetende dat de concurrentie er alles aan doet om volgend jaar de strijd om beide titels aan te gaan.

"De angst om te falen", wijst Horner in gesprek met PlanetF1 de motivatie van Red Bull aan. "Als je eenmaal hebt ervaren hoe het is om te winnen, wordt het verslavend. Als je een lastige periode achter de rug hebt, zoals wij dat zeven jaar lang hadden waarin we, om redenen buiten onze macht, niet in staat waren om consequent te winnen - hoewel we op één na elk jaar minstens twee Grands Prix hebben gewonnen - moet je alle goede dagen in deze tak van sport vieren, want je weet nooit hoe lang het zal duren. Je moet het koesteren en alle successen vieren omdat je niet weet wat de toekomst brengt."

Voor Red Bull ging al 'relatief vroeg' in het seizoen de focus naar de toekomst, het seizoen 2024. Het team had met de RB19 een dusdanig sterke basis dat het zelfs zonder updates nog altijd kon domineren. Horner legde onlangs al uit dat die focusverlegging ook nodig was, aangezien zij te maken hebben met een mindering in windtunneltijd. Dat is al lager dan de concurrentie omdat zij opnieuw de constructeurstitel hebben veroverd, maar daar kwam nog een mindering van tien procent bovenop vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Horner stelde dat het effect daarvan pas in 2024 zichtbaar zal zijn en hij rekent er dan ook op dat het veld dan dichter bij elkaar zit.

"De regels blijven stabiel", geeft Horner aan. "Dus natuurlijk begin je het plafond te raken en worden de winsten die je pakt steeds kleiner en kleiner. Dat is een evolutie, geen revolutie. We hebben nu te maken met een afnemend rendement. Maar de regels blijven nog twee jaar hetzelfde, dus het is onvermijdelijk dat de grid naar elkaar toe kruipt."