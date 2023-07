De Pirelli-bandentest op Silverstone leek in eerste instantie vooral een mogelijkheid voor Daniel Ricciardo om een gevoel te krijgen voor de Red Bull RB19, zodat er in de simulator betere correlatie zou zijn met de echte bolide. Achteraf bleek er meer achter te schuilen, aangezien op diezelfde dag werd aangekondigd dat Ricciardo per direct Nyck de Vries bij AlphaTauri zou vervangen. De Australiër maakte indruk bij de bandentest en mag daardoor dus zeker twaalf races in actie komen namens het zusterteam van Red Bull Racing.

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat de prestaties van Ricciardo bij de bandentest hem deden denken aan de test van tien jaar geleden, toen Red Bull naar de opvolger van Mark Webber zocht. "Wat de meeste indruk op me maakte toen ik de test ging bekijken, was dat hij, rekening houdend met het feit dat hij zeven maanden niet in deze auto had gereden, binnen zijn derde of vierde ronde een tijd neerzette die binnen een seconde lag van wat onze coureurs reden", zegt Horner in de F1 Nation-podcast. "Toen, in zijn eerste echte run op vergelijkbare banden, kon je zijn vertrouwen zien groeien en groeien. Die eerste ronde, wat waarschijnlijk zijn zevende ronde van de dag was, zou hem een plek op eerste startrij hebben opgeleverd. Dat was dus ontzettend indrukwekkend."

Horner voegt toe dat hij 'gewoon blij' was om te zien dat Ricciardo 'nog steeds op dat niveau kon presteren'. "Ik zei tegen hem dat hij daarmee op de eerste startrij zou staan, je kon haast de opluchting in zijn ogen zien, bijna alsof de druk van zijn schouders viel dat hij het nog steeds kon, dat hij niet gek werd en dat de oude Daniel er nog steeds was. Zijn lange runs waren ook zeer indrukwekkend en het werk dat hij voor Pirelli heeft verricht was absoluut on the money."

Perez en Verstappen bij Red Bull

Na de bekendmaking van de terugkeer van Ricciardo onthulde Red Bull-adviseur Helmut Marko dat de Honey Badger voorafgaand aan de bandentest al wist wat er op het spel stond. Horner beaamt dat. "Voor de test was er een gesprek met Daniel, zo van: 'Als dit goed gaat, zou je dan bereid zijn om voor AlphaTauri te rijden, omdat het met Nyck allemaal niet zo gaat zoals we gehoopt hadden? Zou je die uitdaging aangaan?' En hij [zei] 'absoluut'. Hij was bereid om een stap terug te doen om te proberen twee stappen vooruit te zetten."

Voor nu is er op papier sprake van een uitlening van Ricciardo aan AlphaTauri, aangezien hij onder Red Bull valt. Waar er veel geruchten gaan dat Ricciardo volgend jaar al naast Max Verstappen zou kunnen rijden, is het een feit dat Sergio Perez nog een contract voor 2024 heeft. Daarnaast voldoet de Mexicaan met zijn tweede plaats in het kampioenschap vooralsnog aan de verwachtingen van het team. "Op dit moment ligt er alleen wat vast tot en met het einde van het seizoen. Er zijn dus nog geen gedachten of verwachtingen voor daarna. We hebben hem aan AlphaTauri uitgeleend tot het einde van het jaar. Uiteraard zullen Max en Checo volgend jaar weer onze coureurs zijn", benadrukt Horner. "Maar het is altijd goed om talent achter de hand te hebben."

Wel zou Ricciardo zijn vizier kunnen richten op 2025, meent de Brit. "Ik denk dat Daniel wil meedingen naar het Red Bull-zitje voor 2025. Dat is zijn gouden doelstelling. Ik denk dat hij AlphaTauri als de beste manier ziet om zijn zaak voor 2025 te bepleiten", aldus de Red Bull-teambaas.

Analyse: Waarom Nyck de Vries is vervangen en Red Bull zich opties wil verschaffen met Ricciardo