Geen zorgen over RB20 ondanks moeilijke F1-weekenden in 2024

Charles Leclerc heeft het hele weekend al de overhand in Monaco en dat was in de kwalificatie niet anders. Volgens Horner had Max Verstappen zich mogelijk als tweede kunnen kwalificeren, ware het niet dat hij aan het begin van zijn laatste ronde de muur toucheerde, waardoor hij zondag zesde staat op de grid. Teamgenoot Sergio Pérez stelde helemaal teleur: hij strandde met de achttiende tijd in Q1.

“We worstelen het hele weekend al”, zegt Horner na de kwalificatie bij de camera van Sky Sports. “De karakteristieken van dit circuit passen gewoon niet bij onze auto. Ik denk dan ook niet dat we Charles Leclerc hadden kunnen verslaan voor de pole, maar tot de laatste run leek de tweede plek mogelijk. Jammer genoeg kwam die laatste ronde er niet.”

Stratencircuits zijn een achilleshiel gebleken van Red Bull. Zo kende het team vorig jaar een opvallend moeizaam weekend in Singapore, terwijl het alle andere races domineerde. “We moeten begrijpen waarom dat is”, laat Horner weten. “We waren redelijk sterk in de eerste sector, maar de krappe hairpin en de bochten vijf en tien waren onze zwakke plekken. We moeten hier lessen uit trekken.”

Horner wijst erop dat het lastig is om een auto te hebben dat op alle circuits goed presteert. “We hebben acht keer op rij de pole behaald”, haalt hij zijn schouders op. “Er moest een keer een einde komen aan die reeks en we wisten dat dit een lastig circuit voor ons zou worden. Maar je kan niet een auto gaan ontwerpen voor één circuit. Je wil een auto hebben dat op zoveel mogelijk banen goed presteert, dus op zowel de stratencircuits als de snellere banen. Maar we leren steeds weer bij, dus hopelijk steken we veel op van dit weekend, zodat we die kennis in de RB21 kunnen stoppen.”

Vooruitkijkend naar de Grand Prix op zondag, laat Horner weten weinig goeds te verwachten vanaf de zesde en achttiende startplek: “Het is grotendeels een gelopen race, afgezien van eventuele safety cars. Maar we zullen ons beste beentje voor zetten. Onze pace in de long runs was vrijdag redelijk goed, maar het is de vraag of we dat ook kunnen laten zien, aangezien we in verkeer zullen rijden.”

Geen zorgen over RB20

Hoewel het team dit seizoen al een paar moeilijke weekenden heeft beleefd, is er volgens Horner geen groot probleem met de RB20. “Nee, de wagens zijn dit jaar gewoon weer meer op elkaar gaan lijken, doordat iedereen goed naar het concept van de RB20 heeft gekeken”, zegt hij over het feit dat de concurrentie dichterbij is gekomen. ”We zitten inmiddels in het derde jaar van het huidige reglement en dan wordt het gewoon moeilijker om nog wat te vinden, terwijl de concurrentie ondertussen sterk door blijft ontwikkelen. Een jaar zoals vorig jaar maak je bovendien nooit meer mee.”

Horner denkt dat Red Bull er nog altijd goed voor staat in het kampioenschap. “Je kunt niets voor lief nemen in deze sport, dingen kunnen heel snel veranderen. Maar we hebben een riante voorsprong in beide kampioenschappen. We weten echter dat we nog maar een derde van het seizoen gehad hebben. Er zijn nog heel veel punten te vergeven, dus we zullen niet achterover leunen. En als we niet kunnen winnen, proberen we gewoon zoveel mogelijk punten te scoren en sterker terug te komen in de volgende race in Montreal.”

Video: Samenvatting van de F1-kwalificatie in Monaco