Ronde na ronde streden Max Verstappen en Lando Norris om de derde plaats in de Grand Prix van de Verenigde Staten, waarbij het uiteindelijk Verstappen was die een podiumplaats veroverde. Norris kwam als derde over de streep, maar de tijdstraf van vijf seconden voor het naast de baan inhalen van Verstappen kwam hem duur te staan. De straf zelf heeft veel stof doen opwaaien, ook over de regels zelf. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner was deze straf echter zwart-wit volgens het reglement. "Allereerst was het duel tussen die twee competitief en geweldig om naar te kijken", begint Horner zijn verhaal in gesprek met onder meer Motorsport.com. "En uiteraard weten alle coureurs dondersgoed wat de regels zijn. Zij bespreken deze problemen en bepaalde bochten tijdens de briefings met verschillende stewards en de wedstrijdleiding."

"De inhaalactie vond naast de baan plaats", vervolgt Horner. "Wij hebben dit hier ook al eens tegen ons gehad, in 2018 (het was in 2017, red.) ten opzichte van Kimi [Räikkönen]", doelt hij op het feit dat Verstappen toen ook bestraft werd voor het inhalen naast de baan, wat hem toen een podiumplaats kostte. "Voor ons was het glashelder dat de inhaalactie buiten de baan was gemaakt, dus hij had de plek terug moeten geven. Hij koos ervoor dat niet te doen en werd daarvoor bestraft. Dus voor ons was het een heel zwart-witscenario."

Wat vooral een discussiepunt was na de race, was de consistentie van de stewards in het uitdelen van de straffen. In het geval van George Russell en Valtteri Bottas kreeg de Brit namelijk een tijdstraf van vijf seconden omdat hij de Sauber-coureur in diezelfde bocht 12 wijd had geduwd. In het geval van Norris en Verstappen kreeg Norris dus een straf omdat hij naast de baan had ingehaald. Horner benadrukt dat het voor de stewards 'heel lastig' is en dat elk incident weer anders is. "Je moet ook individueel naar elk incident kijken. En als je dan de straf krijgt, is dat niet fijn. Wij hebben dat ook al een aantal keer gehad. Niet alleen op dit circuit, maar ook op andere. Ze weten dus allemaal wat er op het spel staat."

Klassiek voorbeeld

Norris gaf die positie op de baan dus niet terug aan Verstappen, waardoor hij vijf seconden moest zien weg te rijden bij zijn titelrivaal om die derde plek te behouden. Die keuze begrijpt Horner niet, want volgens hem hadden McLaren en Norris er beter aan gedaan om die plaats terug te geven en vervolgens weer aan te vallen, aangezien zij een bandenvoordeel hadden in de slotfase. "Het was duidelijk dat er een straf zou komen. Tenminste, het leek behoorlijk duidelijk. Het leek erop dat hij die positie in bocht 1 zou teruggeven, maar er was wat verwarring. Als hij die positie direct had teruggegeven, dan had hij waarschijnlijk genoeg snelheid om hem alsnog in te halen."

In het moment tussen Verstappen en Norris bij de start van de race, ziet Horner weinig problemen. Verstappen dook aan de binnenkant, schoot wijd en duwde zo Norris van de baan. Dat moment bleef onbestraft, maar een vergelijkbaar moment kostte Verstappen vorig jaar nog een tijdstraf in de Grand Prix van Las Vegas. "We hebben dit heel vaak besproken. Het gaat zelfs terug tot Niki Lauda's hartstochtelijke pleidooi aan Charlie Whiting [voormalig wedstrijdleider] om ze te laten racen. Toen werd er ook besloten om dat in de eerste ronde toe te passen - nu is dat vooral in de eerste bocht. Dit was daar een klassiek voorbeeld van en dat weten ze allemaal."

Na de race was Norris kritisch op het handelen van de stewards. Naar zijn mening zouden de stewards tot na de race moeten wachten met het uitdelen van zo'n straf, zodat de coureurs eerst hun standpunten kunnen uitleggen. "Het was een slam dunk en het probleem is dat we dan weer de discussie krijgen dat je de juiste mensen op het podium wil hebben staan", zo reageert Horner. "Het is al zo vaak gebeurd, ik denk dat de stewards dit redelijk snel en goed afgehandeld hebben."