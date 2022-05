Het was een turbulente dag voor Red Bull Racing. Max Verstappen kampte in het in het begin van de Spaanse Grand Prix met een DRS-probleem en kon onmogelijk voorbij komen aan Mercedes-rijder George Russell. Ook maakte de regerend wereldkampioen kennis met het Spaanse grind, maar daar kon Verstappen zonder problemen weer uitkomen. Tijdens de race besloot Red Bull wel de strategie van Verstappen aan te passen, onder meer Christian Horner zag vanaf de pitmuur dat het initiële plan niet ging werken. De Britse Red Bull-teambaas snapte tevens de klaagzang van Verstappen.

"Deze race had twee gezichten. In de eerste helft liep het niet. Max had een DRS-probleem en kwam door een windvlaag in het grind terecht. Gelukkig kon hij zijn weg vervolgen. Op een bepaald moment zat hij vast achter George. Door het DRS-probleem kozen we bij hem voor een driestopper. Uiteindelijk bleek dit ook de juiste strategie", zegt Horner na afloop, die de frustraties van Verstappen in het begin van de Grand Prix wel begreep. "Hij heeft misschien wel vijftig keer op de DRS-knop gedrukt. Dit is iets wat we moeten oplossen", gaat de Red Bull-teambaas verder. "Het tempo in de auto was sterk. Het was zonde dat Charles uitviel. Ik denk dat we anders nog een mooi gevecht hadden gezien."

Veel Formule 1-teams namen upgrades mee naar Barcelona en Mercedes lijkt de grootste stap te hebben gemaakt. Dit is ook Horner opgevallen en hij moest toezien hoe Russell rondenlang Verstappen en Perez ophield. De Brit heeft niets meer dan waardering voor de Duitsers. "Ze werken zichzelf weer in het kampioenschap. Ik heb vanaf de eerste race al gezegd dat het een sterk team is. Dit weekend hebben we een grote stap van ze gezien", stelt Horner. "We moeten overigens geen enkele concurrent onderschatten. Ferrari kende een beroerde dag, maar hun snelheid was dit weekend weer ontzettend goed. Het gaat alleen nog maar dichter bij elkaar komen."

VIDEO: Verstappen heeft problemen met DRS in Spaanse Grand Prix