De passage over het maken van politieke statement zonder toestemming van de FIA is opgenomen in het nieuwe sportieve reglement, dat komend seizoen in de Formule 1 gehanteerd wordt. Het reglement schrijft vanaf heden voor: “Het doen en tonen van politieke, religieuze en persoonlijke statements of uitspraken die in strijd zijn met de neutraliteit van de FIA zoals vastgelegd in haar statuten is niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door de FIA voor internationale competities of door de ASN (de nationale bond) voor nationale wedstrijden binnen hun jurisdictie.”

Red Bull-coureurs zijn in de recente jaren nooit echt heel erg uitgesproken geweest, maar Lewis Hamilton en oud-coureur Sebastian Vettel werden op de vingers getikt door de mondiale autosportbond na diverse uitingen. “Je kunt er op verschillende manieren naar kijken”, zegt Horner in reactie op een vraag over de politieke statements. “Sport moet in eerste instantie nooit gebruikt worden als een politiek instrument. Sport is entertainment, er moet een element van ontsnapping in zitten. Maar bij Red Bull hebben we onze coureurs nooit de mond gesnoerd, ze zijn vrij zich te uiten en mogen hun mening geven. Ze hebben natuurlijk een stem.”

Horner geeft daarmee indirect toe dat de FIA te ver is gegaan met de nieuwe regel, maar de Brit voegt toe: “Het is een kwestie van balans. In de huidige wereld heeft iedereen een stem en die moet niet onderdrukt worden. Maar het moet natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren. We willen niet dat we een stel nietszeggende racende robots hebben, maar er moet gewoon een logische balans zijn.”

Spanning tussen F1 en FIA: Horner blijft er liever van weg

Het is niet het enige onderwerp waar de FIA de afgelopen maanden voor onder vuur ligt. F1 is niet blij met de wijze waarop FIA-president Mohammed Ben Sulayem zich bemoeide met de potentiële komst van Andretti Autosport in de koningsklasse. Ook praatte de FIA-voorman voor zijn beurt in reactie op een potentieel bedrag dat door een investeringsfonds uit Saudi-Arabië neergeteld zou worden voor de overname van F1. Het leverde Ben Sulayem een boze brief van de F1-organisatie op, ook al omdat er in het verleden afspraken zijn gemaakt dat de FIA zich niet mag bemoeien met de commerciële aspecten van de Formule 1.

De vraag rijst daardoor: is Ben Sulayem wel de juiste man aan het hoofd van de sport? “Daar laat ik me verder niet over uit”, reageert Horner op die vraag. “Dit is een kwestie tussen de FIA en de commerciële rechtenhouder. De FIA is de regulator van de sport en ze hebben met het Concorde Verdrag een driehoeksverhouding met F1 en de teams. Op commercieel vlak is dat aan Liberty Media en de FIA, dat zijn niet mijn zaken.”

De verhoudingen tussen F1 en de FIA staan op scherp, maar Horner laat zich er niet over uit of Ben Sulayem zijn toon moet matigen: “Daar geef ik liever geen commentaar op. Ik denk dat alles wat gezegd moet worden, tussen die relevante partijen besproken wordt.”