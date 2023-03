De verwachtingen van Aston Martin zijn hooggespannen, nadat Fernando Alonso vorige week goede dingen met de AMR23 liet zien tijdens de driedaagse test. De Britse formatie wordt alom getipt als vierde team op de grid, al zit er volgens sommige F1-experts zelfs nog meer in het vat bij de renstal van de Canadese miljardair Lawrence Stroll.

Op de vraag of hij verwacht dat Aston Martin dit jaar mee zal vechten voor de podiumplaatsen, laat Christian Horner van Red Bull Racing na afloop van de eerste training in de persconferentie weten: “Ja, hun auto ziet er fantastisch uit. Ze hebben vorige week enkele zeer indrukwekkende long runs gereden. Ik weet niet wat Fernando gehad heeft, maar hij doet het geweldig in die auto. Hij ziet er snel uit. Ik denk dat ze dit jaar wel voor een verrassing kunnen zorgen. Ze zijn een beetje een ‘dark horse’. Het laat zien dat het mogelijk is voor een team uit de middenmoot om een sprong naar voren te maken. Maar we hebben natuurlijk alleen nog maar een glimp gezien van hoe de zaken ervoor staan. Laten we eerst de long runs van vanmiddag, de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag eens afwachten.”

Ferrari-teamchef Frederic Vasseur ziet in Aston Martin eveneens een geduchte tegenstander. “Ja, duidelijk”, zegt hij op de vraag of Aston Martin podiumplaatsen kan pakken. “Ze hebben een enorme stap voorwaarts gemaakt ten opzichte van een jaar geleden, als je kijkt naar Bahrein 2022. Zowel de korte als de lange stints zien er goed uit. Met name de long runs zijn indrukwekkend. En ook tijdens de eerste training zaten ze er goed bij. Maar laten we kijken hoe het zaterdag en zondag gaat. Het is een lang seizoen. We hoeven niet een compleet beeld te gaan schetsen op basis van een vrije training of een test.”

