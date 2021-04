Horner dient Szafnauer van repliek: "Beetje naïef van Aston Martin"

Aston Martin kent een povere start van het Formule 1-seizoen en volgens teambaas Otmar Szafnauer is dat een direct gevolg van het aangepaste F1-reglement. Zo heeft de FIA een diagonale inkeping voor de achterwielen voorgeschreven en kost dit teams met een lage rake, waaronder Mercedes, een seconde ten opzichte van teams met een hogere achterkant. Dat is althans de stellige mening van Szafnauer, die graag een aanpassing vanuit de FIA ziet om teams met een lage rake tijdens het seizoen tegemoet te komen. Red Bull, toevallig een team dat al jarenlang met zo'n hoge rake rijdt, voelt daar echter bijzonder weinig voor.

Naïef om achteraf te klagen

Horner vindt dat Szafnauer wel heel hoog van de toren blaast en dat na slechts één race. "We hebben precies één test gehad; Mercedes won de vorige race met het lage rake-concept. Mercedes had toen absoluut een gelijkwaardige - of misschien nog wel betere - bandendegradatie dan wij. Hier in Imola ziet Mercedes er ook bijzonder sterk uit en voordien zijn we pas op één circuit geweest", pareert Horner in gesprek met Sky Sports F1. "Maar los daarvan hebben we een heel systeem opgetuigd om nieuwe reglementen in te voeren. In verschillende fases is er unaniem met deze veranderingen ingestemd. Aston Martin of toen nog Racing Point had tegen moeten stemmen voordat het totaalpakket naar de Formula 1 Commission en het World Council is gegaan. Maar goed, er is dus unaniem voor deze veranderingen gestemd."

Horner vindt de uitlatingen van Szafnauer vooral een kwestie van klagen achteraf, misbaar maken nu de uitkomst voor Aston Martin niet blijkt zoals gehoopt. "Ik vind het wat naïef om te denken dat de regels zomaar worden veranderd na één race, en dat terwijl de procedure volledig is gevolgd. Ik heb serieus moeite om dat te begrijpen." De Red Bull-teambaas voegt toe dat hij ook de andere kant van dezelfde medaille kent. "Toen de voorvleugel een paar jaar geleden werd aangepast, hebben wij daar als Red Bull ook behoorlijk last van gehad. Wij stemden in een vroeg stadium al tegen, maar hebben het uiteindelijk wel geaccepteerd."

Verandering is van alle tijden

De Brit ziet de aangepaste vloer niet als het doelbewust afremmen van Mercedes, maar voegt toe dat ingrepen tegen een dominant team wel van alle tijden zijn. "Of het nou gaat om het verbieden van geblazen diffusers, van dubbele diffusers, flexibele vleugels of wat dan ook, het is allemaal onderdeel van de Formule 1. De reglementen veranderen steeds en als team moet je met alle winden mee kunnen waaien, dat is nou eenmaal de Formule 1. Volgend jaar krijgen we weer een grote verandering in het reglement, maar teams weten dat nu alvast en nogmaals die veranderingen zijn al jaren - maar dan ook echt jarenlang - onderdeel van onze sport."

