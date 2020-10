Horner: Interessant wat Felix da Costa had kunnen bereiken in F1

Felix da Costa verdedigde in de juniorklassen de kleuren van Red Bull en was zodoende opgenomen in het opleidingstraject van de energiedrankengigant. Na wat testwerk voor Force India en Red Bull en vooral na een derde plek in de Formule Renault 3.5 leek Felix da Costa ook op weg naar een F1-zitje voor het seizoen 2014. De Portugees rekende zich al rijk, maar moest toezien hoe niet hij maar de Russische GP3-kampioen Daniil Kvyat uiteindelijk mocht instappen.

Da Costa zou zijn heil nadien onder meer in de DTM en Formule E zoeken, met een recente titel in die elektrische raceklasse als bekroning. Als Horner wordt gevraagd welke Red Bull-junior hij graag eens op het hoogste niveau van de autosport had gezien, komt de naam van Felix da Costa bovendrijven. "Het is om te beginnen fantastisch dat Red Bull zo veel jonge coureurs een kans heeft gegeven. Of het nou om Jean-Eric Vergne, Felix da Costa of om Sébastien Buemi gaat - ik vond het fantastisch om laatstgenoemde Le Mans te zien winnen en hij wordt nog steeds ondersteund door Red Bull - al die mannen hadden daar niet gestaan zonder de hulp en de begeleiding vanuit Red Bull."

"Of ik er spijt van heb bepaalde coureurs niet te hebben vastgelegd voor Red Bull Racing? Nee, spijt niet echt. Sowieso komt het goede uiteindelijk wel bovendrijven in de sport. Alleen had ik het wel interessant gevonden om te zien wat Felix da Costa had kunnen doen in een Formule 1-auto. Maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen", aldus Horner tegenover onder meer Motorsport.com. Mede door het uitblijven van die F1-kans zijn de wegen van Felix da Costa en Red Bull aan het eind van 2015 gescheiden. Het recent gewonnen Formule E-kampioenschap, met een marathonfinale in Berlijn, markeert overigens zijn eerste grote titel in de autosport.