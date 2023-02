“Met zijn 25 jaar is hij nog steeds in ontwikkeling”, zegt Horner in gesprek met Auto Motor und Sport over de tweevoudig wereldkampioen. Max Verstappen kende een moeizame start van 2022, maar wist de auto naar zijn hand te zetten en haalde met een overtuigende reeks vroegtijdig zijn tweede wereldtitel binnen. “Hij wordt nog steeds beter”, gaat Horner verder. “In 2021 was hij uitzonderlijk, in 2022 was hij nog beter dan hij een jaar eerder was. Dat is het mooie aan Max. Zolang hij ervaring opdoet, zie je hem groeien. Hij wordt completer en meer allround. Hij gaat ontzettend goed met druk om. Wat hij heeft laten zien is fenomenaal.”

Sergio Perez was begin 2022 een behoorlijke match voor Verstappen, maar dat veranderde in de tweede helft van het seizoen. De Mexicaan spreekt nog altijd de ambitie uit om zelf voor de prijzen te gaan, maar bij Red Bull lijkt hij toch veroordeeld tot een rol als tweede rijder. “Checo weet precies wat er van hem verwacht wordt”, stelt Horner. “Het is een angstaanjagend vooruitzicht om de teamgenoot van Max te zijn. Dat is voor elke coureur zo. Checo gaat er goed mee om. Hij was belangrijk in het constructeurskampioenschap en werd derde met twee overwinningen. Checo heeft zich ook ontwikkeld sinds hij in 2021 bij ons is gekomen.”

Het betekent niet dat Perez direct een gooi kan doen naar het kopmanschap, denkt Horner. “Max is de wereldkampioen, hij is de referentie. Checo moet natuurlijk wel streven naar het hoogste, waarom zou hij anders aan de start staan? Realistisch gezien is Max over het hele seizoen de betere kandidaat voor het kampioenschap. Checo heeft het ook in zich om mee te doen en we hebben beide coureurs nodig om constructeurskampioen te worden.”

Hoewel Verstappen individueel bovenaan het lijstje van Horner staat, denkt de teambaas dat alle teams goed uitgerust zijn: “Mercedes heeft een sterk rijderspaar, Ferrari is sterk. Het gaat erom dat je ook als collectief moet kunnen werken.”