Donderdag antwoordde Max Verstappen voor het eerst met een onomwonden ‘ja’ op de vraag of hij kan bevestigen dat hij ook in 2025 voor Red Bull Racing in de Formule 1 uitkomt. "Het bevestigt alleen wat we al wisten", reageert teambaas Christian Horner. "Max is een belangrijk onderdeel van ons team. Hij heeft al zijn overwinningen en podiumplaatsen behaald in Red Bull-auto's en heeft tot dusver drie wereldkampioenschappen met ons gewonnen. Hij is een cruciaal lid van het team. Hij geniet ervan om deel uit te maken van het team en heeft een geweldige groep om zich heen. We weten hoe de toekomst eruit ziet."

"Er wordt veel ruis gecreëerd over dat hij ergens anders naartoe zou gaan", vervolgt de Brit. "Je zou soms bijna denken dat het een afleidingsmanoeuvre is die er tegenaan wordt gegooid, want je moet je afvragen wat de motieven hierachter zijn." Horner wijst naar Mercedes en suggereert op zijn beurt dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton niet voor niets besloten heeft om het team uit Brackley na dit seizoen te verlaten. "De coureur die alle beweging op de rijdersmarkt veroorzaakte, had alle informatie over de nieuwe motor voor de 2026-regels, en hij heeft ervoor gekozen om Mercedes te verlaten. Hierdoor is een vacature ontstaan en wordt er nu gespeculeerd over wie dat zitje gaat vullen. Maar dat zal niet Max Verstappen zijn."

Mercedes-teamchef Toto Wolff heeft zo zijn bedenkingen bij de 'ja' van Verstappen. "Zei hij dat echt?", zei Wolff tegen OE24. "Ik denk niet dat hij een duidelijke 'ja' heeft gezegd, maar ik was er niet bij." Op de vraag waarom de Oostenrijker dit soort dingen blijft roepen, antwoordt Horner: "Dat is een vraag voor Toto. Ik vond dat Max redelijk resoluut was in wat hij gisteren zei in de persconferentie. Hij is daar ook altijd erg consistent in geweest naar het team. Dus ja, waarom? Ik denk dat het puur een tactiek is om voor afleiding te zorgen." Om daarna grappend af te sluiten: "Maar als hij volgend jaar graag een Verstappen wil hebben: volgens mij is Jos in potentie beschikbaar!"

F1-update: Max Verstappen zegt bij Red Bull te blijven voor 2025