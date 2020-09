Horner gunt Albon eerste podium: "Hij is soms nog wat te lief"

Op de circuits van Interlagos en Spielberg stak Lewis Hamilton nog een stokje voor de eerste podiumnotering van Albon in de Formule 1. Tweemaal kwam het tot contact met de wereldkampioen, maar de derde kans wist de Red Bull-jongeling wel met beide handen aan te grijpen. Het grind werd ingeruild voor champagne. Het enthousiasme straalde er op het podium vanaf, maar ook onder het ereschavot waar teambaas Horner trots stond toe te kijken.

"Ik ben enorm blij voor hem, ook omdat hij nogal wat kritiek te verduren heeft gekregen. Maar hij heeft zich herpakt en is in de voorbije weken steeds sterker geworden", laat Horner in gesprek met Sky Sports F1 weten. Vooral wat betreft die kritiek en alle randzaken naast de baan mag Albon van zijn teambaas best iets meer van zich af bijten. "Het nadeel is dat hij soms iets te lief is in dat opzicht. Maar als hij zijn helm op doet, dan zie je meteen dat hij een echte racer is."

Op het uitdagende circuit van Mugello is dat volgens Horner opnieuw bewezen. "Hij heeft echt voor zijn podiumplek moeten vechten en heeft die plek ook op de moeilijkste manier behaald. Onze starts zijn tot dusver erg beroerd geweest, maar hij is Mister Buitenom hè", lacht de Brit. Waar een aanval buitenom in Spielberg nog in tranen eindigde, liep het ditmaal wel zonder kleerscheuren af. "Hij weet zijn auto altijd erg goed te positioneren. We moeten ook niet vergeten dat Daniel [Ricciardo] zeker niet de makkelijkste coureur is om in te halen. Om het dan toch op deze manier te doen, dat verdient alle lof."

Naast lof hoopt Horner dat Albon extra zelfvertrouwen overhoudt aan dit eerste bezoekje aan het ereschavot. "Er zit een groot verschil tussen denken dat je iets kan en weten dat je het kan. Ik denk dat dit hem een boost geeft wat betreft het vertrouwen en geloof in eigen kunnen. Ik verwacht dat hij hier op verder kan bouwen." Dit eerste podium komt ook op het best denkbare moment voor Albon. Want alhoewel Horner meermaals aangaf alle focus op de Thai te hebben, waren geruchten over Sergio Perez, Nico Hülkenberg en Pierre Gasly ook niet van de lucht. "Maar Albons problemen hadden vooral te maken met instabiliteit aan de achterkant van onze auto, zoals dat met Pierre ook al het geval is geweest. Max wordt daar niet echt door beïnvloed. Maar ik verwacht dat de dingen nu ook meer zijn kant [die van Albon] op zullen vallen."

VIDEO: De technische worsteling met de RB16 in 2020