Horner over toekomst Albon: Tijd begint te dringen

In de laatste drie races (Rusland, Duitsland en Portugal) heeft Albon nu slechts één punt verzameld, een mager totaal in een cruciale fase van het seizoen voor de 24-jarige coureur die vecht voor lijfsbehoud. Red Bull was tot voor kort vrij stellig over de line-up voor 2021: Verstappen en Albon zouden ook volgend seizoen het rijdersduo vormen, mits Albon vormbehoud toonde. De laatste paar weken beginnen er echter scheurtjes in het vernis te komen en wordt er door het teammanagement niet meer gesproken over vormbehoud, maar over verbetering en regelmaat, zaken die Albon de laatste weken niet echt voor elkaar lijkt te hebben.

Ook teambaas Christian Horner erkende zondag na afloop van de race dat het er om begint te spannen voor Albon. “De realiteit is dat we niet veel races meer hebben dit seizoen. We zijn natuurlijk aanbeland in die periode van het jaar dat we naar volgend seizoen moeten gaan kijken, dus ik denk dat we in de komende paar weken een besluit moeten nemen. We hebben ons voor dit seizoen aan Alex gecommitteerd en iedereen in het team wil dat hij dat plekje voor volgend seizoen opeist. Het is een fantastische vent. En hij zit pas in zijn tweede Formule 1-seizoen. Het is moeilijk, erg moeilijk. Vooral mentaal is het lastig.” Het is voor Albon dan ook zaak dat hij zich na zijn teleurstellende optreden in de Algarve snelt herpakt, vervolgt Horner. “Hij heeft eerder laten zien dat hij sterk kan terugkomen en ik hoop echt voor hem dat hij komend weekend in Imola opnieuw kan terugkomen van een paar moeilijke dagen.”

'In een AlphaTauri is Albon gelijkwaardig aan Gasly'

Volgens Horner is het echt nog te vroeg en niet eerlijk om een definitief kruis over Albon te zetten voor 2021. De Britse Thai presteert volgens zijn teambaas nog altijd beter dan Pierre Gasly vorig jaar bij Red Bull deed en heeft te maken heeft met extreem moeilijke omstandigheden: “Ik denk dat de auto aan de achterkant veel gevoeliger is en dat kan voor spanning zorgen bij de coureur. Max gaat daar fantastisch mee om, maar andere coureurs worstelen daar mee. Dat is nu eenmaal een feit. Als je Alex nu in een AlphaTauri zou zetten dan zou hij ongeveer hetzelfde presteren als Pierre, daar ben ik van overtuigd. Het gaat dus puur om de karakteristieken van de auto. Dat zie je op het moment ook bij Ferrari met Leclerc en Vettel en je zag het zondag ook in de race bij Hamilton en Bottas. Zo is het nu eenmaal.”

Ondanks die bemoedigende woorden van Horner wordt er door Red Bull al wel degelijk gekeken naar een vervanger voor Albon. Daarbij wordt een nieuwe ruil – maar dan omgekeerd – van Albon en Gasly uitgesloten, maar gedacht wordt over het aantrekken van een ervaren coureur van buiten, zoals Sergio Perez of Nico Hülkenberg. “Je moet alle opties openhouden, en ik denk niet dat we ons werk goed zouden doen als we naar de Formule 1 zouden kijken en niet zouden zien dat er coureurs rondlopen die veel ervaring en kennis hebben en die beschikbaar zijn”, aldus Horner, die zich geen zorgen maakt over het feit dat Perez of Hülkenberg binnenkort niet meer beschikbaar zullen zijn omdat ze bij een ander team onderdak zullen vinden. "Ik verwacht dat die coureurs Red Bull bovenaan hun lijstje hebben staan, dus ik ga er vanuit dat ze nog wel even op ons besluit kunnen wachten."