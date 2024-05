Woensdagochtend heeft Red Bull Racing bevestigd wat de afgelopen weken al rondzong: aan het einde van het huidige Formule 1-seizoen vertrekt topontwerper Adrian Newey. De 65-jarige Brit had nog een contract tot en met eind 2025, maar de samenwerking wordt eind dit jaar al beëindigd. Daarmee komt een einde aan een samenwerking van maar liefst negentien jaar, waarbij Newey een grote rol speelde in de opkomst en de daaropvolgende successen van het team. Daar staat teambaas Christian Horner dan ook uitgebreid bij stil. "Al onze grootste momenten van de afgelopen twintig jaar hebben plaatsgevonden met Adrian aan het technische roer", trapt hij af bij de aankondiging van Newey's vertrek.

"Zijn visie en genialiteit hebben ons aan dertien titels in twintig seizoenen geholpen. Zijn uitzonderlijke vermogen om verder te kijken dan F1 en bredere inspiratie toe te passen op het ontwerp van Grand Prix-auto's, zijn opmerkelijke talent om veranderingen te omarmen en de meest lonende gebieden van de regels te vinden om op te focussen, en zijn niet aflatende wil om te winnen hebben Red Bull geholpen om een grotere kracht te worden dan wijlen Dietrich Mateschitz zich had kunnen voorstellen", vervolgt Horner, die ook benadrukt veel plezier te hebben beleefd aan de lange samenwerking met Newey, die aan de wieg stond van de zeven F1-bolides waarmee Red Bull tot dusver wereldkampioen is geworden. Dit jaar lijkt Max Verstappen daar titel acht aan toe te voegen.

Mocht de Nederlander dit jaar wereldkampioen worden, dan komt het totaal aan rijderskampioenschappen van door Newey ontworpen auto's op veertien stuks te staan. Bij Williams won hij er al vier, gevolgd door twee bij McLaren. "Adrian was toen hij bij Red Bull kwam voor mij al een superster. Twee decennia en dertien kampioenschappen later vertrek hij als een echte legende", stelt Horner dan ook over Newey, die hij tevens ziet als "mijn vriend en iemand die ik eeuwig dankbaar zal zijn voor alles wat hij in onze samenwerking heeft gebracht. Zijn nalatenschap zal echoën door de hallen van Milton Keynes en de RB17 Track Car wordt een passend testament en nalatenschap van zijn tijd bij ons."

Het is nog onduidelijk wat het volgende avontuur van Newey wordt. De succesvolle ontwerper wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, al heeft Aston Martin ook interesse. Tot slot valt ook een pensioen niet uit te sluiten.