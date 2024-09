De wijze waarop Adrian Newey in Silverstone als nieuwe technische leider gepresenteerd werd door Aston Martin, deed weinig onder voor de manier waarop het team normaal gesproken een nieuwe auto voorstelt. Dat de topontwerper al in de Aston Martin-fabriek aanwezig was, zorgde voor wat scheve gezichten bij Red Bull, waar de Brit tot begin volgend jaar nog onder contract staat.

“Het was duidelijk een grootse aankondiging door Aston Martin en Adrian heeft altijd de neiging om zijn eigen ding te doen. Het is natuurlijk ook een groot moment voor dat team”, antwoordt Horner op de vraag van Motorsport.com hoe hij naar de presentatie heeft gekeken. “Misschien was het iets aan de vroege kant om het zo te vieren, nog voordat zijn contract met Red Bull is afgelopen, maar het was duidelijk een belangrijk moment voor ze.”

Van de aankondiging zelf keek Horner niet op. “Het was geen grote verassing. Volgens mij werd langzaam maar zeker steeds duidelijker welk pad hij zou gaan bewandelen, dus dat hij niet met pensioen zou gaan of naar een ander team zou overstappen [dan Aston Martin]”, aldus Horner. “Dit wordt natuurlijk een nieuwe uitdaging voor hem. Het zal een droevig moment zijn om hem volgend jaar weg te zien gaan, maar we wensen hem het allerbeste toe voor de toekomst.”

Volgens Horner heeft Newey Aston Martin veel te bieden, maar zullen beide partijen wel eerst een tijdje aan elkaar moeten wennen. “Adrian is een zeer creatieve geest en niet een doorsnee ontwerper. Zo is hij de enige in de Formule 1 die nog steeds op een tekentafel tekent. Dus ze zullen onherroepelijk door een proces gaan waarbij ze elkaar en elkaars manier van werken moeten leren kennen. Adrian is in vele opzichten uniek en natuurlijk zal Aston zoveel mogelijk van zijn enorme ervaring willen profiteren." Horner laat verder weten met een zeer warm gevoel terug te kijken op de bijna twintig jaar waarin de twee hebben samengewerkt. ”Maar ik kijk ook uit naar de toekomst”, toont Horner vertrouwen in de andere technische kopstukken bij Red Bull. “Ik denk dat we er zeer goed voor staan.”