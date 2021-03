Horner: Aanpassing op budgetplafond een 'behoorlijke uitdaging'

Om een gelijk speelveld in de koningsklasse te creëren heeft men op sportief terrein een aero handicap-systeem ingevoerd, en op financieel vlak is er een budgetplafond op poten gezet. Vanaf dit jaar mogen teams nog maximaal 145 miljoen dollar uitgeven en dat bedrag daalt de komende jaren verder met uiteindelijk een bovengrens van 135 miljoen dollar in 2023. Hierbij zijn de motorische kosten en salarissen van coureurs en drie andere goed betaalde personeelsleden niet in meegerekend. Het budget van Red Bull Racing lag behoorlijk hoger dan het plafond dat vanaf nu van kracht is. Het team heeft flink moeten werken om aan de nieuwe financiële regels te voldoen.

“Het is een significante uitdaging, maar ik denk dat de hele organisatie er goed op gereageerd heeft”, zei Horner tijdens de pre-season test in Bahrein. “Het gaat om de efficiëntie en dat is iets waar Formule 1-teams de afgelopen jaren niet heel goed in waren de afgelopen jaren. Het is een behoorlijke uitdaging, we zijn er mee bezig, maar we hebben een goede start gemaakt. Natuurlijk hebben we gewerkt om de efficiëntie van de interne capaciteit te verbeteren door het maken van componenten niet uit te besteden. Dat hebben we al flink teruggeschroefd. Maar het is een uitdaging en dat blijft het ook om aan de regels te voldoen. Maar het heeft voor de Formule 1 flinke gevolgen om de kosten te beperken.”

'Onze mensen maken het team'

De topteams waren aanvankelijk kritisch over de invoering van het budgetplafond. Bij McLaren was dit echter tegenovergesteld. Volgens teambaas Andreas Seidl was efficiëntie het codewoord met betrekking tot het budgetplafond en was het voor de formatie uit Woking een doel om het personeel aan boord te houden. “De focus was duidelijk, we wilden de jobs van onze mensen zoveel mogelijk beschermen. De grootte van het team blijft in stand, ook omdat de mensen van levensbelang zijn voor het team. We hebben gekeken waar we kosten konden besparen en hebben geprobeerd om alles op een efficiënte manier in te richten. Ik ben echt blij met wat we tot nu toe gedaan hebben. Als team zijn we er klaar voor en ik hoop dat het invloed gaat hebben.”