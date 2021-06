Horner ziet Verstappen domineren: "Een absolute masterclass"

De Red Bull Ring is vaker goed jachtterrein gebleken voor het naamgevende team, al is deze Red Bull-dominantie nog niet eerder vertoond in Spielberg. "Dit is de eerste keer dat we Mercedes echt overtuigend uit de DRS hebben gereden. We konden een gat van vier à vijf seconden creëren tot de eerste serie pitstops en ook weer zo'n gat trekken na die stop", laat hij aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "Toen Lewis binnenkwam voor zijn tweede stop lag Max zelfs vijftien seconden voor. Dit is zonder twijfel het meest complete optreden van dit jaar geweest, zeker met onze eerste pole op dit circuit en natuurlijk de zege."

Met Monaco, Baku, Paul Ricard en Spielberg heeft het team van Horner zelfs vier zeges op rij te pakken. Waar het in Azerbeidzjan en Frankrijk nog bloedstollend spannend was, liet Verstappen het deze zondag niet spannend worden. "Max heeft de race fantastisch gecontroleerd. Dit was een absolute masterclass." Eén moment leek Verstappen het nog wel spannend te maken, de veertienvoudig GP-winnaar maakte immers melding van een remprobleem. Verstappen toonde zich behoorlijk bezorgd, maar volgens Horner was het onder controle. "Als je over de kerbs gaat en het rempedaal naar het idee van de coureur iets wegvalt, dan moet het vreselijk zijn om te voelen. Maar toen hij van de kerbs bleef, was het systeem [brake-by-wire] daar al een stuk blijer mee en konden we het goed managen. Uiteindelijk was er niet al te veel aan de hand."

Horner gelooft niet dat Mercedes doorontwikkeling volledig stopt

Dat laatste valt over de hele race te zeggen. Zo had Verstappen bijzonder weinig te duchten van het vooraf toch wel gevreesde Mercedes. "Wat ze vandaag ook geprobeerd hadden met de tactiek, wij hadden steeds kunnen counteren dankzij onze voorsprong", voegt de teambaas in gesprek met Sky Sports nog toe. "Het hele team werkt momenteel geweldig. Het enige schoonheidsfoutje was bij de pitstop van Checo [Perez]. Maar los daarvan was dit een vlekkeloos optreden, absoluut onze meest dominante overwinning op Mercedes en dat is bijzonder hoopgevend." Des te meer omdat het team van Toto Wolff heeft laten weten dat er geen upgrades meer komen voor de W12 van Hamilton en Bottas. Red Bull zet daarentegen wel door. "Wat Mercedes doet, moeten ze vooral zelf weten. Wij hebben de focus op onszelf. Toto zet anderen dolgraag in de spotlights [qua druk]. Ik kan eigenlijk niet geloven dat ze het hele seizoen afwerken zonder upgrades, maar wij houden de focus alleen op onszelf."

Die focus heeft vooralsnog geleid tot een prima openingsfase en bovenal de leiding in beide kampioenschappen. Zo koestert Verstappen een voorsprong van achttien punten en heeft Red Bull veertig punten marge in het constructeurskampioenschap. Gevraagd door Motorsport.com wat de grootste valkuil is voor de rest van dit seizoen, antwoordt Horner met een lach: "Eh, de vijftien resterende races van dit F1-seizoen. Kijk: wij bekijken alles stap voor stap en dat blijven we ook doen. Momenteel presteert het team top en toont Max zich erg ervaren en constant. Maar we moeten wel op deze manier door blijven gaan en de basisprincipes hanteren."