Chinese Grand Prix ontbreekt voor derde jaar op F1-kalender

Vrijdag presenteert de Formule 1 de nieuwe kalender voor 2022 met maar liefst 23 races, het grootste aantal ooit. Inmiddels zijn bepaalde data uitgelekt en heeft F1 CEO Stefano Domenicali her en der al wat zaken naar buiten gebracht. Nieuw is echter dat de Grand Prix van China voor het derde jaar op rij ontbreekt op de Formule 1-kalender, meldt Reuters. Met het nieuws dat de Chinese Grand Prix niet doorgaat, lijkt een nieuwe Formule 1-race op het circuit van Imola een zekerheidje. Eerder gingen geruchten dat de locatie ten zuid-oosten van Bologna de vervanger zou zijn van de wedstrijd op de uitgestrekte asfaltvlakte van Paul Ricard, maar hoogstwaarschijnlijk blijft ook de Franse Grand Prix behouden op de nieuwe kalender.

Het is voor het derde jaar op rij dat de Formule 1 niet naar China gaat terwijl dat land toch gezien wordt als een belangrijke groeimarkt voor de koningsklasse van de autosport. In 2020 hield het land na de uitbraak van het coronavirus de grenzen gesloten en de Formule 1 durfde het met alle reisbeperkingen ook in 2021 niet aan om naar Azië af te reizen. China is in 2022 wel de organisator van de Olympische Winterspelen in Peking. Bij dat meerdaagse evenement zijn alleen bezoekers uit eigen land welkom, atleten wordt gevraagd zich te vaccineren. Wie dat niet doet, moet maar liefst drie weken in quarantaine.

De nieuwe F1-kalender is eerder deze week tijdens de bijeenkomst van de Formula One Commission gepresenteerd aan de teams. Vrijdag komt de World Motor Sport Council bijeen om de definitieve klap te geven op de agenda voor het drukste Formule 1-seizoen ooit.