Chinese autofabrikant bekijkt opties voor entree in Formule 1

In de afgelopen jaren heeft BYD de bakens verzet en zich ook op de Europese en Latijns-Amerikaanse markten gemeld met betaalbare elektrische en hybride auto's. Aan dat aanbod zijn tegenwoordig ook luxeauto's toegevoegd en met succes, want recent is de Chinese autofabrikant voorbijgegaan aan Tesla als het merk dat wereldwijd de meeste elektrische auto's verkoopt.

BYD wil het aanzien van het merk wereldwijd echter verder vergroten en dus onderzoekt het bedrijf de mogelijkheden om de stap naar de competitieve autosport te zetten. Dat meldt zakenblad Bloomberg op basis van mensen die bekend zijn met de zaak. De klassen waar BYD momenteel nadrukkelijk naar kijkt, zijn het World Endurance Championship en de Formule 1.

Een entree in de autosport wordt nadrukkelijk bekeken door BYD vanwege de enorme groei die het bedrijf in de afgelopen tijd heeft meegemaakt buiten China. Wat ook een rol speelt, is dat de autosport steeds meer richting hybride aandrijving beweegt. Zo is de Formule 1 deze winter overgestapt op nieuwe power units, waarbij de helft van het vermogen uit de verbrandingsmotor komt en de andere helft uit de elektromotor.

Voor een entree in de Formule 1 heeft BYD twee opties. De eerste is om een poging te doen als twaalfde team toe te treden tot de grid. De vraag is in hoeverre dit haalbaar is. Enerzijds gaat dit gepaard met hoge kosten. Zo moet BYD een plek op de grid kopen, wat gepaard gaat met een fee van honderden miljoenen euro's die onder de huidige constructeurs in F1 wordt verdeeld. Vervolgens gaan er jaarlijks ook honderden miljoenen in de ontwikkeling en het laten rijden van de bolides zitten.

Aanvankelijk was er in F1 ook weerstand tegen de entree van Cadillac. Foto door: Lars Baron / Getty Images

Bovendien zijn de huidige Formule 1-teams niet echt happig op de komst van een twaalfde team. Dat is al gebleken toen Cadillac met veel pijn en moeite een plek op de F1-grid van 2026 veroverde. De komst van een elfde renstal riep vooral weerstand op omdat het aandeel van de huidige teams bij het uitgekeerde prijzengeld hierdoor verwaterde. F1-topman Stefano Domenicali stelde ook al dat er momenteel geen plek is voor een twaalfde team.

Anderzijds lijkt er bij de FIA meer interesse te zijn om BYD op de F1-grid te verwelkomen. Vorig jaar liet FIA-president Mohammed Ben Sulayem al optekenen dat de komst van een Chinese fabrikant een logische volgende stap zou zijn na de komst van Cadillac.

In dat kader lijkt de tweede mogelijkheid om op de grid te verschijnen haalbaarder voor BYD, namelijk een bestaand F1-team overnemen. Op die manier heeft Audi een plek op de F1-grid van 2026 bemachtigd, want de Duitse fabrikant heeft het voormalige Sauber overgenomen. Vaak gebeurt het overigens niet dat complete teams in de verkoop worden gezet.