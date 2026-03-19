Geruchten over de groeiende interesse van BYD in de Formule 1 nemen de laatste weken en maanden steeds verder toe. Stella Li, vicepresident van de Chinese autogroep, was afgelopen december aanwezig bij de Grand Prix van Abu Dhabi en werd vorig weekend ook gespot in de paddock in Shanghai. Li geldt als een sleutelfiguur in de wereldwijde expansie van de fabrikant en werd in 2025 uitgeroepen tot World Car Person of the Year – als eerste vrouw én eerste vertegenwoordiger van een Chinees merk die deze prestigieuze prijs ontving.

Toen de eerste geruchten opdoken, rees meteen een logische vraag: waarom zou een fabrikant die zich richt op volledig elektrische voertuigen instappen in een kampioenschap dat draait om hybride aandrijflijnen, terwijl er met Formule E al een volledig elektrisch platform bestaat? Het belangrijkste antwoord is zichtbaarheid. Het wereldwijde bereik van de Formule 1 is simpelweg ongeëvenaard, net als de omvang van het publiek en de betrokkenheid van fans.

Daarnaast zou BYD volgens berichten zijn leidende positie in de EV-markt kunnen benutten om de hybride sector te betreden. In dat kader kan de Formule 1 dienen als zowel een testomgeving als een ideaal etalageplatform.

Meerdere haalbare routes

De interesse van de Chinese groep werd al snel gekoppeld aan de mogelijkheid om een team over te nemen of zelfs als twaalfde deelnemer toe te treden – het maximum volgens het Concorde Agreement. Toch zijn er waarschijnlijk meer haalbare routes voor BYD. Als het hoofddoel is om te profiteren van het wereldwijde platform van de Formule 1, bestaan er ook kostenefficiëntere en eenvoudigere manieren om in te stappen zonder direct een team op te zetten of over te nemen.

Door de populariteitsgroei van F1 zijn de sponsorbedragen hoog: 50 miljoen per seizoen, zelfs voor een team uit de middenmoot. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Recente voorbeelden zijn er genoeg. Audi kiest voor een directe en volledige entree, met een eigen team en power unit. Toyota blijft voorlopig meer op de achtergrond en richt zich op een samenwerking met Haas, wat zowel marketingvoordelen als technische ervaring oplevert. Daarnaast is er het precedent van Alfa Romeo, dat in 2018 een samenwerking startte met Sauber als titelsponsor. De merknaam werd geïntegreerd in de officiële teamnaam – een strategie die zowel communicatief als commercieel effectief bleek en zes seizoenen standhield.

Dit type titelsponsoring geniet ook interesse van Geely Group, het Chinese concern achter merken als Volvo, Proton, Polestar en Lotus. De interesse van Geely in de Formule 1 hangt vooral samen met het herpositioneren van het Lotus-merk. Twee jaar geleden probeerde de groep al een team over te nemen, maar die deal liep stuk door de sterk gestegen teamwaarderingen.

De optie van titelsponsoring blijft dus nadrukkelijk op tafel liggen, al is die allesbehalve goedkoop. Door de enorme populariteitsgroei van de Formule 1 zijn de bedragen flink gestegen. Insiders uit de industrie suggereren dat een potentiële titelsponsor tegenwoordig meer dan 50 miljoen dollar per seizoen moet betalen, zelfs voor een team uit de middenmoot.