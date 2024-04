China 2019 vs China 2024: De F1-coureurs toen en nu

Veertien van de twintig coureurs die vijf jaar geleden in China aan de start stonden zijn ook ingeschreven voor de editie van komend weekend. Hoe het hun in de afgelopen vijf jaar is vergaan, lees je – in alfabetische volgorde – in dit artikel.

Alexander Albon (2019 Toro Rosso - 2024 Williams)

Debutant Alex Albon begon het seizoen bij Toro Rosso, maar werd halverwege het jaar ten koste van Pierre Gasly naar Red Bull gepromoveerd. Daar reed hij tot eind 2020, waarna hij zijn stoeltje verloor aan Sergio Pérez. Na een - gedwongen - sabbatical keerde hij in 2022 terug, bij Williams.

Valtteri Bottas (2019 Mercedes - 2024 Sauber)

Valtteri Bottas begon de Chinses GP van 2019 als leider in het kampioenschap, maar zag Hamilton na diens overwinning langszij komen. De Fin bleef tot en met 2021 de ideale wing man van de Engelsman en vertrok in 2022 naar Sauber waar hij een ander mens lijkt te zijn geworden.

Pierre Gasly (2019 Red Bull - 2024 Alpine)

Pierre Gasly reed in China zijn derde race voor Red Bull. De Fransman was in de winter overgekomen van Toro Rosso, maar werd al na twaalf races weer teruggezet. Hij reed tot en met 2022 bij het team uit Faenza, won er één Grand Prix en maakte begin vorig jaar de overstap naar Alpine.

Lewis Hamilton (2019 Mercedes - 2024 Mercedes)

Lewis Hamilton heeft de laatste maanden weinig reden tot juichen, maar bevond zich in 2019 op het hoogtepunt van zijn carrière. Hij had indertijd vijf titels achter zijn naam staan en was op weg naar zijn zesde. Hamilton won de race in Shanghai, het was zijn 75ste Grand Prix-zege.

Nico Hülkenberg (2019 Renault - 2024 Haas)

The comeback kid. 2019 leek het laatste F1-jaar voor Nico Hülkenberg te worden. Hij had er tien seizoenen F1 opzitten en zijn contract bij Renault werd niet verlengd, maar de coronapandemie leverde hem invalbeurten op bij Racing Point (2020) en Aston Martin (2022). Uiteindelijk keerde hij in 2023 fulltime terug, bij Haas F1.

Charles Leclerc (2019 Ferrari - 2024 Ferrari)

Charles Leclerc was in 2019 net overgekomen van Alfa Romeo en kon direct de concurrentie aan met zijn veel ervarener teamgenoot Sebastian Vettel. Leclerc's eerste zege volgde later dat jaar in België, inmiddels staat de teller op vijf overwinningen.

Kevin Magnussen (2019 Haas - 2024 Haas)

Kevin Magnussen reed in China zijn 84ste Grand Prix in de Formule 1, zijn 44ste in dienst van Haas. De Deen was tot eind 2020 in dienst van de Amerikaanse stal, maar moest plaatsmaken voor de jeugd. In 2022 keerde hij – na het ontslag van Nikita Mazepin – terug bij Haas.

Lando Norris (2019 McLaren - 2024 McLaren)

Lando Norris debuteerde in 2019 op 19-jarige leeftijd in de Formule 1. Al in zijn tweede race in Bahrein pakte hij punten, maar in China viel hij uit na een aanrijding veroorzaakt door Daniil Kvyat. Norris reed tot en met dit vandaag 108 GPs in het papaja-oranje en wist veertien podiums te scoren.

Sergio Pérez (2019 Racing Point - 2024 Red Bul)

Sergio Pérez reed in 2019 voor Racing Point, maar moest daar eind 2020 vertrekken om plaats te maken voor Lance Stroll. Door zijn voorlaatste race bij de roze panters te winnen verdiende hij een zitje bij Red Bull, waar hij inmiddels alweer vier seizoenen de podiums aaneenrijgt.

Daniel Ricciardo (2019 Renault - 2024 RB F1)

Daniel Ricciardo ging in 2019 - na acht overwinningen bij Red Bull - bij Renault aan de slag, maar besloot al na twee jaar opnieuw te verkassen, dit keer naar McLaren waar hij in 2021 zijn tot dusverre laatste GP won. De Australiër keerde vorig jaar terug in de Red Bull-familie en verving bij AlphaTauri Nyck de Vries.

George Russell (2019 Williams - 2024 Mercedes)

Net als voormalig F2-collega's Albon en Norris debuteerde George Russell in 2019 in de Formule 1. Hij eindigde dat seizoen als laatste, maar wist zich gesteund door Mercedes dat hem uiteindelijk in 2022 - na al een invalbeurt in 2020 - definitief inlijfde. Russel won in al zijn 108 optredens één GP en stond elf keer op het podium.

Carlos Sainz (2019 McLaren - 2024 Ferrari)

Carlos Sainz trad in 2019 in dienst bij McLaren. Hij begon het seizoen matig, maar na China ging het allengs beter en uiteindelijk bereikte de Spanjaard dat jaar zelfs zijn eerste podium. In 2021 vertrok hij naar Ferrari en daar wist hij inmiddels drie races te winnen.

Lance Stroll (2019 Racing Point - 2024 Aston Martin)

Lance Stroll verruilde eind 2018 het Williams voor Racing Point, het team dat enkele maanden daarvoor in handen was gekomen van zijn vader Lawrence Stroll. De 25-jarige Canadees reed in 2020 naar twee podiums en bleef bij het team toen het in 2021 Aston Martin werd. Inmiddels staat hij op 147 GP-starts.

Max Verstappen (2019 Red Bull - 2024 Red Bull)

Hoewel het portret van Max Verstappen in 2019 overal op het Shanghai International Circuit te zien was, had de Nederlander destijds (pas) vijf Grands Prix gewonnen. Inmiddels staat de teller op 57 F1-overwinningen (en drie wereldtitels). Van de laatste 105 GP's wist hij er 52 te winnen.