Horner blijft worstelende Pérez steunen: "Hopelijk put hij daar vertrouwen uit"

Sergio Pérez wist tijdens de Grand Prix van Spanje eindelijk weer eens een plaats in de top-tien af te dwingen. De coureur van Red Bull was de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya – niet geholpen door een gridstaf van drie plaatsen – vanaf de elfde plaats gestart en wist tijdens de race de voor hem gestarte Fernando Alonso, Esteban Ocon en Pierre Gasly voorbij te gaan. Red Bull-teambaas Christian Horner kon achteraf leven met de achtste plaats van de Mexicaan. "Voor de race lieten onze simulaties zien dat P8 het maximaal haalbare was vanaf de elfde plaats op de start grid", onthulde Horner. "Dat is gelukt met een strategie van drie stops. Ik denk en ik hoop dat hij veel vertrouwen uit die race zal halen. En hopelijk neemt hij dat mee naar de volgende weekends. Dat zal belangrijk voor hem zijn."

Pérez was het seizoen sterk begonnen met een viertal podiumplaatsen in de eerste vijf races. Sinds Miami stokt echter de machine met uitvalbeurten in Monaco en Montreal als absolute dieptepunten. Pérez is inmiddels teruggevallen naar de vijfde plaats in de titelstrijd en kan door zijn vormdip ook maar weinig bijdragen aan het constructeurskampioenschap, waarin Red Bull het steeds moeilijker lijkt te krijgen nu de concurrentie grote stappen maakt. Volgens Horner is de constructeurstitel echter nog niet in gevaar. "Als ik me niet vergis, hebben we onze voorsprong vandaag weer vergroot. Maar het klopt: We hebben Checo nodig om mee te doen [voor de constructeurstitel]. Hij weet dat en het team weet dat."

"Als hij achteraan in de top-acht start verlies je strategische opties. Checo was fantastisch in de eerste vier of vijf races dit jaar en hij moet gewoon weer rust in zijn hoofd vinden", bezweerde Horner de crisis. "Hij heeft een paar moeilijke races gehad en het ging niet altijd zoals hij wilde. Weet je, Checo is een coureur die het moet hebben van zijn vertrouwen. Hij is nu terug in de punten en reed een fatsoenlijke race. Hopelijk put hij daar wat vertrouwen uit voor de komende races."