Is Alonso’s bandengok ook het proberen waard in Monza-sprint?

Fernando Alonso was de grote uitblinker van de eerste sprintkwalificatie eerder dit seizoen in Silverstone. De Spanjaard waagde er de gok en startte de race in tegenstelling tot zijn concurrenten op de zachte band, wat hem in de eerste ronde een behoorlijk voordeel opleverde. Dankzij een raketstart klom de Alpine-rijder vanaf de elfde startplek namelijk op naar de vijfde plaats. Toen zijn banden hun beste tijd hadden gehad zakte Alonso terug naar de zevende plek, maar daarmee had de tweevoudig wereldkampioen nog altijd meer plekken winst geboekt dan zijn concurrenten.

De tactiek van Alonso is uiteraard ook de overige teams opgevallen. Grote vraag is dan ook of er zaterdagmiddag meer coureurs zullen starten op de zachte band, wanneer in Monza de tweede sprintkwalificatie wordt verreden. Een betere tractie uit de langzame chicanes kan op het Italiaanse circuit namelijk behoorlijk wat voordeel opleveren.

“Ik verwacht dat het merendeel van de coureurs zal kiezen voor de medium compound. Misschien dat een enkeling achterin voor de zachte band kiest”, blikt Pirelli’s F1-baas Mario Isola vooruit. "De weersomstandigheden zijn goed. Het is best warm en de baanomstandigheden zijn prima. We weten van het verleden dat je met de zachte band, in dit geval net als vorig jaar de C4, de tractie in toom moet houden. Het is vooral belangrijk dat je de achterbanden weet te managen. Je hebt hier een aantal stevige acceleratiepunten, terwijl de laterale belasting minder zwaar weegt. Misschien leidt het voor de sprintkwalificatie tot een mix van medium en zachte banden.”

Zijn achttien rondjes op de zachte band te doen?

De sprintkwalificatie in Monza zal achttien ronden gaan duren. Dat is een flinke uitdaging voor het zachte rubber, al is het volgens Isola niet onmogelijk om daarmee de finish te halen: "Achttien rondjes, dat is minder dan een half uur. Het gaat dus een heel snelle race worden waarin echt gepusht zal moeten worden. Iemand die op de zachte band start kan er in het begin voordeel uit halen, om vervolgens in de laatste ronden de positie te verdedigen. Het voordeel van de zachte band schuilt vooral in de tractie uit de langzame chicanes. Misschien nog een beetje in het remmen, omdat je meer grip hebt aan de voorkant.”

Een eventuele safety car of neutralisatie zal in het voordeel zijn van de coureurs die starten op de zachte band, maar Isola denkt dat er ook nog andere redenen zijn waarom de keuze voor de zachte band niet gek zou zijn: “Tijdens de race is het in bepaalde mate een kwestie van de boel managen. Niet alleen de banden, maar ook de krachtbron. Met het hybride component van de krachtbron is het niet zo dat je net als in de kwalificatie al het beschikbare vermogen kunt gebruiken. Daarom is er tijdens de race ook nog sprake van het managen van de remmen, de krachtbron, noem maar op. Als je tijdens het accelereren de achterbanden onder controle houdt, als je iets minder agressief uit de chicanes komt, dan kun je zeker ook op zachte banden wel achttien rondjes de achterbanden in leven houden.”

“Je hebt er aan het begin dus profijt van en daarna is het in de slotfase een kwestie van je positie verdedigen. De auto’s die de race op de medium aanvangen zullen in de slotfase juist aanvallen.”

Teams beschikken al over de nodige data wat betreft de bandenslijtage in Monza, al is die vooral op basis van het rijden met volle tanks. In het geval van de sprintkwalificatie – waarin de tanks nog niet eens voor de helft zijn gevuld – zorgt het dus weer voor een andere situatie: "Ze starten nu met een auto die veel lichter is vergeleken met de auto voor de race op zondag”, vervolgt Isola. “We weten dat ze voor de Grand Prix meer dan 100 kilo brandstof aan boord hebben. Voor de sprintkwalificatie zijn de tanks slechts voor een derde gevuld, dus dat zorgt weer voor een heel nieuw element om de banden beter te beschermen.”

Welke coureurs kunnen de gok wagen?

Dus, wie kan in Monza de gok wagen voor een setje softs? Isola voorspelde al “een enkeling in de achterhoede”, maar er is geen reden waarom ook coureurs verder naar voren op de grid niet voor een setje rood gemarkeerde Pirelli’s zouden kiezen. Fernando Alonso – die in Monza als dertiende start – zou op basis van zijn goede ervaringen uit Silverstone opnieuw de gok kunnen wagen. Ook Sergio Perez lijkt vanaf de negende startplek een potentiële kandidaat. De Mexicaan staat bekend als een coureur die zijn banden doorgaans aardig in leven houdt. Voornaamste doel voor Perez is om zaterdag op zijn minst voorbij één van de beide Ferrari’s te geraken. Hoe verder naar voren hij zondag mag starten, hoe groter de kans dat hij zondag in de race op strategisch vlak nog een rol kan spelen voor teamgenoot Max Verstappen.

Ook AlphaTauri-coureur Pierre Gasly, die de sprintkwalificatie als zesde mag aanvangen, hintte vrijdag al op een mogelijke keuze voor de zachte band. Een goede start bleek tijdens het Britse GP-weekend namelijk tot drie keer toe cruciaal: "We hadden in Silverstone drie starts voordat er echt een volle raceronde was verreden”, sprak de Fransman tegenover Motorsport.com. “We hadden de start van de sprintrace, we hadden op zondag de start van de hoofdrace en daarna was er een rode vlag, waarna er dus weer een start volgde. Na die eerste volledige ronde in de race bevond ik me eigenlijk pas op mijn echte positie. Op dat moment had ik ten opzichte van mijn kwalificatieresultaat volgens mij al vier plaatsen verloren. Dat is wel iets waar we van geleerd hebben, dat we daar zeker met dit soort formats aan moeten werken.”

“Teams die goed zijn bij de start krijgen nu twee keer de kans om terreinwinst te boeken. Daar moet je je nu dus meer dan normaal op focussen. Fernando heeft met de start op de zachte band wel een aantal mensen verbaasd. Het heeft hem flink wat opgeleverd in Silverstone. Na dat weekend waren er een aantal lessen om te leren.”

Bekijk de startopstelling voor de sprintkwalificatie in Monza