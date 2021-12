Gasly nog niet heel enthousiast over 2022-reglementen

"Alles voelt gewoon iets minder fijn: het remmen, het ingaan van de bochten, de hoge- en lagesnelheidsbochten. De auto is een stukje zwaarder, dus met name op laag tempo gaan we dit flink merken. We zullen overigens niet ineens vijf seconden trager zijn, maar een paar seconden gaat het wel zijn", meldt de Fransman in reactie op een vraag van Motorsport.com. De nieuwe reglementen moeten ervoor gaan zorgen dat het gehele Formule 1-veld competitiever wordt, maar de 25-jarige coureur is bang dat dit niet gaat gebeuren en denkt dat met name de grotere teams een groot voordeel hebben.

"Ik hoop echt dat dit doel behaald wordt, maar ik ben bang dat het niet gebeurt", antwoordt Gasly als hem hiernaar gevraagd wordt. "Uiteraard hoop ik ernaast te zitten, maar het is niet alleen een tragere auto, maar ook een zwaardere. Normaal gesproken als je dit (gewicht, red.) aan een auto toevoegt, komt dit niet ten goede aan de balans van de auto. Sterker nog, het zal alleen nog maar lastiger worden. Maar goed, dit zien we volgend jaar wel. Toch denk ik dat de grotere teams met name gedurende het jaar veel meer stappen gaan maken. Het zal na een aantal wedstrijden alweer heel anders aanvoelen."

Op de vraag waarom de eenvoudig Grand Prix-winnaar bang is dat de nieuwe regels niet gaan werken, antwoordt hij: "Het zijn meerdere dingen, maar het is ook een gevoel. We krijgen natuurlijk pas echt antwoorden op het moment dat we de auto in Barcelona kunnen testen. Blanco beginnen betekent altijd dat er veel werk te verzetten is. Je kunt zoveel kanten opslaan. Hopelijk gaan wij de goede richting in. Op dit moment zijn we tevreden met de ontwikkelingen, maar het hangt er natuurlijk ook vanaf wat anderen gevonden hebben."